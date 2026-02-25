Goal.com
شاهد: ويستون ماكيني لاعب المنتخب الأمريكي يسجل هدف التعادل المذهل، لكن يوفنتوس الذي لعب بعشرة لاعبين يخسر أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

كان وستون ماكيني في قلب عودة يوفنتوس بثلاثة أهداف يوم الأربعاء، حيث سجل الهدف الثالث في تلك العودة ضد غلطة سراي. أدرك ماكيني التعادل في النتيجة الإجمالية لمباراة الإياب في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لكن ذلك لم يكن كافياً حيث استعاد غلطة سراي السيطرة في الوقت الإضافي.

    ماذا حدث

    تورط يوفنتوس في مأزق كبير في مباراة الذهاب في تركيا، حيث خسر 5-2، مما جعله يواجه مهمة صعبة في مباراة الإياب يوم الأربعاء. لحسن حظه، كانت المباراة ستقام في تورينو، لكن عودته لم تكن سهلة على الإطلاق.

    بعد أن أعطى ركلة جزاء من مانويل لوكاتيلي الأمل لفريقه، طُرد المدافع لويد كيلي ببطاقة حمراء مباشرة بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. لكن يوفنتوس لعب بشكل أفضل بعد ذلك، وسجل أرتورو غاتي هدفًا في الدقيقة 70 ليقلص الفارق إلى هدف واحد. 

    وحقق يوفنتوس التعادل بهدف من ماكيني، رابع أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. تمكن النجم الأمريكي من تسجيل هدف برأسه بعد تمريرة من تيون كوبمينرز، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين رغم صعوبة الموقف على الفريق الإيطالي. لكن هذا كان أفضل ما حققه يوفنتوس، حيث أنهى هدفان من فيكتور أوسيمهن وباريس ألبر يلمز في الدقيقتين 111 و119 على التوالي مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

    مسيرة ماكيني المثيرة للإعجاب في دوري أبطال أوروبا

    كان يوم الأربعاء لحظة مهمة أخرى لمكيني، لكن هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة للاعب الأمريكي. فقد كان لاعب الوسط في حالة رائعة مع يوفنتوس منذ شهور، وكان هدف يوم الأربعاء مجرد أحدث إنجاز كبير لمكيني. 

    في دوري أبطال أوروبا، سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، وفاز يوفنتوس في جميعها. ثم جاء هدف التعادل يوم الأربعاء عندما كان يوفنتوس في أمس الحاجة إليه. في الدوري، سجل ماكيني أيضًا أربعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، ثلاثة من تلك الأهداف واثنتان من التمريرات الحاسمة منذ بداية عام 2026.

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    لا يوجد وقت للراحة بالنسبة لمكيني، حيث تستعد يوفنتوس لمباراة حاسمة في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع. وتحتل يوفنتوس حالياً المركز الخامس، وستواجه روما التي تحتل المركز الرابع يوم الأحد.

