شاهد: ويستون ماكيني لاعب المنتخب الأمريكي يسجل هدف التعادل المذهل، لكن يوفنتوس الذي لعب بعشرة لاعبين يخسر أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

تورط يوفنتوس في مأزق كبير في مباراة الذهاب في تركيا، حيث خسر 5-2، مما جعله يواجه مهمة صعبة في مباراة الإياب يوم الأربعاء. لحسن حظه، كانت المباراة ستقام في تورينو، لكن عودته لم تكن سهلة على الإطلاق.

بعد أن أعطى ركلة جزاء من مانويل لوكاتيلي الأمل لفريقه، طُرد المدافع لويد كيلي ببطاقة حمراء مباشرة بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. لكن يوفنتوس لعب بشكل أفضل بعد ذلك، وسجل أرتورو غاتي هدفًا في الدقيقة 70 ليقلص الفارق إلى هدف واحد.

وحقق يوفنتوس التعادل بهدف من ماكيني، رابع أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. تمكن النجم الأمريكي من تسجيل هدف برأسه بعد تمريرة من تيون كوبمينرز، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين رغم صعوبة الموقف على الفريق الإيطالي. لكن هذا كان أفضل ما حققه يوفنتوس، حيث أنهى هدفان من فيكتور أوسيمهن وباريس ألبر يلمز في الدقيقتين 111 و119 على التوالي مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.