حقيقة سحب "شارة قيادة" الهلال من سالم الدوسري بسبب كريم بنزيما.. وتطورات مهمة في مستقبل خاليدو كوليبالي ومالكوم

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر من نادي الهلال، عن حقيقة سحب "شارة القيادة" من النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، ومنحها إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الهلال في يناير 2026؛ قادمًا من صفوف العملاق الجدّاوي الاتحاد، وبعقدٍ لمدة موسم ونصف.

ونفت المصادر في تصريحات لموقع "365Scores"، مساء اليوم الأربعاء، سحب "شارة القيادة" من سالم ومنحها إلى بنزيما؛ مثلما ردد البعض، خلال الساعات الماضية.

وقالت عن ذلك: "هُناك التزام باستمرار سالم قائدًا للهلال؛ كما حدث سابقًا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور".

سالم الدوسري استلم "شارة القيادة" من سلمان الفرج - المُنتقل إلى نادي نيوم -؛ وذلك على الرغم من تواجد نيمار وقتها، والذي مثّل الفريق الهلالي من صيف 2023 إلى يناير 2025.