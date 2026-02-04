Goal.com
Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

حقيقة سحب "شارة قيادة" الهلال من سالم الدوسري بسبب كريم بنزيما.. وتطورات مهمة في مستقبل خاليدو كوليبالي ومالكوم

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

عاش جمهور نادي الهلال، ميركاتو شتوي تاريخي - بكل ما يحمله من معاني -؛ وذلك في يناير 2026.

الهلال حسم مجموعة من الصفقات المحلية والأجنبية، في الميركاتو الشتوي؛ وهي: "كريم بنزيما، محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، بابلو ماري، مراد هوساوي، سلطان مندش وريان الدوسري".

  Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حقيقة سحب "شارة القيادة" من سالم الدوسري بسبب كريم بنزيما

    وفي هذا السياق.. كشفت مصادر من نادي الهلال، عن حقيقة سحب "شارة القيادة" من النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، ومنحها إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الهلال في يناير 2026؛ قادمًا من صفوف العملاق الجدّاوي الاتحاد، وبعقدٍ لمدة موسم ونصف.

    ونفت المصادر في تصريحات لموقع "365Scores"، مساء اليوم الأربعاء، سحب "شارة القيادة" من سالم ومنحها إلى بنزيما؛ مثلما ردد البعض، خلال الساعات الماضية.

    وقالت عن ذلك: "هُناك التزام باستمرار سالم قائدًا للهلال؛ كما حدث سابقًا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور".

    سالم الدوسري استلم "شارة القيادة" من سلمان الفرج - المُنتقل إلى نادي نيوم -؛ وذلك على الرغم من تواجد نيمار وقتها، والذي مثّل الفريق الهلالي من صيف 2023 إلى يناير 2025.

  Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تطورات جديدة في مستقبل خاليدو كوليبالي مع نادي الهلال

    وعلى جانب آخر.. تحدثت المصادر - سالفة الذكر - عن مستقبل السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    كوليبالي البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2023؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.

    وأعلنت المصادر إعطاء كوليبالي موافقته إلى الإدارة الهلالية؛ لتجديد عقده مع الفريق الأول، بشكلٍ مبدئي.

    وأشارت إلى أن العقد الجديد؛ سيربط المدافع السنغالي المخضرم بالفريق الهلالي، حتى 30 يونيو 2027.

  • مفاجأة في مستقبل مالكوم دي أوليفيرا مع نادي الهلال

    أما بخصوص النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال؛ فيبدو أنه يعيش الأشهر الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم.

    مالكوم البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2023؛ قادمًا من نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.

    وأوضحت المصادر الهلالية سالفة الذكر، أن مشاركة مالكوم ستقل مع الهلال في الفترة القادمة؛ وذلك بعد الصفقات التي أبرمها النادي رسميًا، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    ولذلك.. أكدت أن تراجع أهمية النجم البرازيلي في الهلال؛ تجعله على رأس الأسماء المرشحة للرحيل، في الميركاتو الصيفي القادم.

  Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 19 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 33.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 7.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

