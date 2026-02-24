Goal.com
سيني لامينز ليس مجرد لاعب انضم إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، بل هو أحد أفضل الصفقات من حيث القيمة مقابل المال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً

كان فوز مانشستر يونايتد 1-0 على إيفرتون عرضًا مثاليًا لفريق التوظيف. كان الهدف من صنع ثلاثة لاعبين تم التعاقد معهم في الصيف: بدأه ماتيوس كونها، وأكمله بريان مبيومو، وسجله بنجامين سيسكو. ثم حافظ على التقدم الرجل الذي يثبت أنه أفضل لاعب تعاقد معه يونايتد العام الماضي، ويبدو أنه أفضل لاعب تعاقد معه النادي منذ سنوات عديدة: سين لامينز.

واجه لامينز 10 ركنيات، معظمها كانت فوق رأسه. كما واجه 35 عرضية، حيث أمسك اثنتين منها وصد أربع. كما واجه أربع تسديدات على المرمى، حيث قام بصد رائع لمنع تسديدة مايكل كين من الدخول تحت العارضة في الدقيقة 82، ثم صد تسديدة تيريك جورج في الدقيقة 92.

كان أداء البلجيكي الهادئ والرصين في مواجهة هذا القصف الجوي الكثيف واستراتيجية الركلات الركنية التي شبهها كوبي ماينو بـ "رويال رامبل" في WWE، أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أنه بدأ المباراة في ظروف بعيدة عن المثالية، حيث طارده تيرنو باري بعد 10 ثوانٍ من بدء المباراة وركل الكرة مباشرة نحو المهاجم.

وكان ذلك على النقيض تمامًا مما كان يتوقعه مشجعو يونايتد من حارس المرمى السابق أندريه أونانا وحارس المرمى الاحتياطي ألتاي بايندير، اللذين استقبل كل منهما أهدافًا مباشرة من الركلات الركنية، وكانا يميلان إلى الشعور بالرهبة كلما واجهوا عرضية، وكان رد فعلهما المعتاد على ارتكاب خطأ هو ارتكاب خطأ آخر.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    كتابة اليوميات تبقيه هادئًا

    عندما وقع مع مانشستر يونايتد قادمًا من رويال أنتويرب مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يبدو أنه صفقة رابحة مع كل مباراة يلعبها، أوضح لامينز مدى أهمية الحفاظ على هدوئه. وللمساعدة في الحفاظ على هدوئه، يحتفظ بمذكرات، وهو أمر مشترك بينه وبين نجمة الألعاب الأولمبية الشتوية إيلين جو.

    وقال لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "قبل المباراة وبعدها، أكتب بعض الكلمات المفتاحية وأفكاري قليلاً. لأنك أحياناً، إذا لم تفعل ذلك، قد تراودك الكثير من الأفكار. يساعدني ذلك على الحفاظ على هدوئي والبقاء في اللحظة قليلاً، وعدم المبالغة في رد فعلي في المواقف.

    أكتب الكلمات الرئيسية ونقاط التحفيز. ربما تلعب ضد فريق يضغط عليك كثيرًا، وعندها تعلم أنك لا تحتاج إلى التفكير كثيرًا أثناء المباريات، فأنت مستعد ذهنيًا بالفعل، ومستعد بالفعل للمباراة وما ستكون عليه. لذلك، عندما تأتي المباراة، لن تتفاجأ بها كثيرًا. أعتقد أن هذا أمر مهم".

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "مبالغ فيه قليلاً!"

    ملاحظاته عن المواجهة البدنية الشديدة في إيفرتون ستكون قراءة مثيرة للاهتمام. تمكن لامينز على الأقل من مشاركة أفكاره في مقابلته بعد المباراة مع قناة سكاي سبورتس والتفكير في الكم الهائل من العرضيات التي تم تمريرها في اتجاهه. 

    قال: "كنا نعلم أن الركلات الركنية والكرات الثابتة ستكون صعبة. هذه إحدى نقاط قوتي، لكن اليوم كان الأمر مبالغًا فيه بعض الشيء! كان عليّ أن أكون خلف الخط حتى أتمكن من الخروج. كان الأمر مبالغًا فيه، لكن قد يكون من الصعب على الحكم أن يرى ذلك. إيفرتون فريق بدني، ودفاعه ضخم حقًا.

    "في بعض الأحيان لا يمكنك التفكير كثيرًا في اللاعبين من حولك، لأنك عندها لا تفكر في الكرة. يمكن لمدافعي فريقي أن يخلقوا مساحة لي، لذا لدي الفرصة للخروج وصد الكرة. لكن الأمر يزداد صعوبة".

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    إزالة الفوضى

    على الرغم من شكواه، بدا لامينز هادئًا تمامًا. وأعجب كاريك كثيرًا بكيفية تعامله مع الموقف. 

    قال المدرب: "بالنسبة لي، هو حارس مرمى يمكن الاعتماد عليه وموثوق به. بدلاً من إحداث فوضى، تريده أن يزيل الفوضى ويهدئ الأمور. أعتقد أن سين هو كذلك.

    "إنه هادئ جدًا في بعض الأحيان ومتواضع، لكنه يتمتع بشخصية قوية. بالنسبة للبعض، التدخل في الملعب هو دور كبير جدًا، والبعض الآخر يتحدث عن التعامل مع الموقف والشعور بالراحة في بيئتك. أحيانًا يستغرق الأمر وقتًا، وأحيانًا لا، لكن الطريقة التي تعامل بها مع الموقف في الوقت الحالي بهدوء ورباطة جأش، أعتقد أنها تساعد زملائه أمامه كثيرًا".

  • Lammens(C)Getty Images

    منع تسجيل أهداف أكثر من أي شخص آخر

    استفاد لامينز من اللعب مع رباعي دفاع مألوف منذ أن خلف كاريك روبن أموريم وتخلى عن نظام الثلاثي الخلفي. كما أن ولع البرتغالي باستبدال أحد قلب الدفاع بآخر لم يساعد في تماسك مانشستر يونايتد. 

    لكن على الرغم من خسارة ليساندرو مارتينيز بسبب الإصابة، بدا لامينز مرتاحًا مع دفاعه وحافظ على نظافة شباكه للمرة الثالثة في ست مباريات تحت قيادة كاريك. في 20 مباراة قادها أموريم هذا الموسم في جميع المسابقات، حافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه مرتين فقط.

    من الواضح أن وجود مدافع إضافي في الفريق وقيام جميعهم باللعب في مراكزهم الطبيعية يساعد مانشستر يونايتد على أن يكون أكثر صلابة الآن، لكن لامينز هو السبب الرئيسي وراء ظهور الفريق بمظهر أكثر راحة في الخلف. منذ انضمامه إلى النادي، منع لامينز عددًا من الأهداف أكثر من أي حارس مرمى آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز بناءً على توقعات الأهداف المتوقعة (XGoT).  

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    اتباع خطى فان دير سار

    كان من المحتم مقارنة لامينز ببيتر شمايكل بعد بدايته المثيرة للإعجاب في مرمى مانشستر يونايتد. الدنماركي هو الأكثر شهرة بين جميع حراس مرمى مانشستر يونايتد، لكن المقارنة غير دقيقة لأن شخصياتهما مختلفة تمامًا. كان شمايكل يوبخ مدافعيه باستمرار ويواجه خصومه أو يهز أصابعه المقفازة في وجههم. لامينز هو عكس ذلك تمامًا. المقارنة الأكثر ملاءمة هي مع إدوين فان دير سار، الذي كان أيضًا مثالًا للهدوء وينحدر أيضًا من البلدان المنخفضة.

    في حديثه قبل المباراة في بودكاست Overlap، قال فان دير سار: "يبدو أنه يعرف جيدًا طبيعة الدوري الإنجليزي الممتاز – أراه يخرج للكرة في منطقة الجزاء ويستحوذ عليها بثقة، ويقوم بالتصديات عند الحاجة، ولا يحاول التصدي عندما لا يكون ذلك ضروريًا".

    وبعد المباراة، تحدث إليه من استوديو Sky Sports، وأشاد باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لطريقة تعامله مع ركنيات إيفرتون "الرهيبة" وهنأه على عامه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. انضم فان دير سار أيضًا إلى مانشستر يونايتد مقابل مبلغ منخفض نسبيًا، حيث انتقل من فولهام مقابل 2 مليون جنيه إسترليني فقط في عام 2005. كان عمره 34 عامًا في ذلك الوقت، لكنه بقي في مانشستر يونايتد حتى بلغ 40 عامًا، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. 

    الفرق هو أنه كان يتمتع بخبرة كبيرة مع أياكس ويوفنتوس وكان على دراية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كونه الحارس الأول لمنتخب هولندا لفترة طويلة. لكن لامينز لم يلعب سوى موسم واحد كامل في الدوري الممتاز، وكان ذلك خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. كما أنه لم يلعب أبدًا في المنتخب البلجيكي الأول.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    إثبات خطأ شمايكل

    كان هناك قلق مفهوم عندما وقع يونايتد معه، واعترف شمايكل أنه لم يسمع من قبل عن لامينز ووصفه بأنه توقيع "واعد". كان يريد أن يوقع النادي مع إيمي مارتينيز، وكذلك أموريم. 

    لكن مانشستر يونايتد، بقيادة كبير كشافي حراس المرمى توني كوتون، وثق في لامينز بسبب عمره - فهو أصغر من الأرجنتيني بعشر سنوات - وكان أرخص بكثير من حيث رسوم انتقاله وراتبه. بدا هذا الانتقال غير متوافق مع استهداف النادي لمهاجمين أثبتوا جدارتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مبيومو وكونها، وعلى الأقل بدا وكأنه رهان على المستقبل. 

    حذر شمايكل: "أعلم أن إحصائياته ممتازة في الدوريات الأوروبية العشرة الأولى. لكن ذلك كان مع أنتويرب في بلجيكا، في فريق احتل المركز الخامس. لقد أنقذ أربعة من أصل ثمانية ركلات جزاء، لكن التعاقد على أساس الإحصائيات فقط أمر محفوف بالمخاطر. الإحصائيات لا تظهر كيف تتصرف بعد ارتكاب خطأ، أو كيف تتعامل مع ضغط مانشستر يونايتد. هذا الضغط لا مثيل له في أي مكان آخر في كرة القدم".

    أثبت لامينز أن شمايكل كان مخطئًا في كل شيء، وأظهر أن هناك قيمة في السوق إذا بحثت جيدًا. وإذا استمر البلجيكي في اللعب كما هو، فسوف يثبت أنه أحد أفضل الصفقات من حيث القيمة مقابل المال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث.

