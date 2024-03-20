سيناريوهات هيتشكوكية وأين الكرات الساخنة؟ ريال مدريد يدفع ثمن خلافه مع "يويفا!"

دائمًا ما يقع في مواجهة الأصعب!

دائمًا ما كان يشتهر ريال مدريد بحسن حظه في قرعة دوري أبطال أوروبا، لكن في السنوات الأخيرة لم ير ريال مدريد قرعة ولو معتدلة إلا في مرات قليلة.

دائمًا ما يكون الخصم الأصعب والطريق الأكثر شراسة لريال مدريد بدءًا من ربع النهائي، وصحيح أن ريال مدريد يفلح عادة في تخطي العقبات تلو الأخرى، إلا أنه ومنذ عام 2017 يواجه قرعات معقدة.

الخلاف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدءًا من مشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبرليج" يمثل علامة استفهام، فمنذ حدوثه يقع ريال مدريد في طريق ليفربول أو مانشستر سيتي أو كليهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نستذكر سويًا القرعة الصعبة في محطاتها بدءًا من عام 2017، وعلى جماهير برشلونة ربما أن تبرر ما كانت تقوله حول كرات ريال مدريد الساخنة والباردة..