"سيحدث ذلك".. دييجو سيميوني يكشف عن النادي الذي يريد تدريبه بعد أتلتيكو مدريد!

قبل لقاء أتلتيكو الحاسم في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، تصدر سيميوني العناوين بالكشف عن رغبته في تدريب العملاق الإيطالي في المستقبل.

ناقش المدرب الأرجنتيني كلاً من المباراة ونقاط قوة إنتر، معترفاً في الوقت ذاته بارتباطه العاطفي بـ"النيراتزوري" منذ أيامه كلاعب.

جاءت تعليقاته في لحظة حساسة لأتلتيكو، الذي كان مستواه متذبذباً في أوروبا، ويكافح من أجل الزخم رغم قلة من النتائج القوية والحاجة لحماية ميزة اللعب على أرضه.

في الفترة التي سبقت المباراة، حلل سيميوني إنتر باعتباره أحد أكثر الفرق تكاملاً في المسابقة وسلط الضوء على هيكلهم الهجومي، وعمق التشكيلة، وشخصيتهم. في الوقت نفسه، قارن بين هيمنة إنتر في دوري أبطال أوروبا - 12 نقطة كاملة - وحملة أتلتيكو المتفاوتة في مرحلة الدوري، والتي تتضمن انتصارات مؤكدة ولكن أيضاً هزائم مؤلمة أمام ليفربول وآرسنال. إن الضغط المحيط بمصير أتلتيكو الأوروبي، مقترناً بملاحظات سيميوني حول مستقبله طويل الأمد، ضمن أن تصبح تعليقاته سريعاً محور اهتمام وسائل الإعلام في كل من إسبانيا وإيطاليا.

تتضمن خلفية تصريحات سيميوني أيضاً تدقيقاً متزايداً حول مسار موسم أتلتيكو، مع إصابات اللاعبين الرئيسيين وتقلب الأداء مما يضيف حالة من عدم اليقين. وصول إنتر إلى مدريد زاد من شعور الإلحاح لدى أتلتيكو، الذي يجب أن يؤمن نتائج إيجابية للبقاء على المسار الصحيح نحو الأدوار الإقصائية. في هذا السياق، أصبح اعتراف سيميوني بوظيفة أحلامه مهماً بقدر أهمية تقييمه التكتيكي للمباراة القادمة.