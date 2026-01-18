سيموني إنزاجي ورطه وجورج جيسوس هز صورته أكثر .. سامي الجابر بين "ازدواجية المعايير" و"تخبط العمل الإعلامي"!

بين عشية وضحاها تتغير الكثير من الأشياء، لكن تغيير الآراء ليس بهذه الدرجة من السهولة، فكيف الحال إن خرجنا بتصريحات متناقضة في فترة زمنية قصيرة؟ .. من حق الجميع أن يتساءل وقتها عن الوضع!

هذا ما وقع به سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، بعدما دخل مؤخرًا وتحديدًا الموسم الجاري في مجال النقد الرياضي والتحليل الفني.

الجابر تورط في اتهامات من البعض بـ"انفصال الشخصية"، على خلفية تصريحاته تجاه الثنائي الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، والبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر..