بسبب سيموني إنزاجي .. رد حاسم على "هدية إدارة الهلال للأهلي" برفض التعاقد مع ليونيل ميسي

الحديث عن صفقة ميسي في تزايد مستمر..

عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع وليس السعوديين فقط، يترقبون مصير الأسطورة ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي؛ وذلك بعد إعادة المملكة، خط التفاوض معه.

السعودية فتحت خط مفاوضات جديد مع ميسي، من أجل الانتقال إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين - من بوابة الهلال أو الأهلي -؛ بعد نهاية كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

والأسطورة الأرجنتينية البالغ من العمر 38 سنة، كان قريبًا في الأساس من الانتقال إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023، عقب نهاية عقده مع عملاق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه فضل الذهاب وقتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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