"هذا ما سأقوله للاعبين قبل مباراة سالزبورج" .. إنزاجي يكشف غيابات الهلال ويرد على ضم ثيو هيرنانديز!

ماذا قال إنزاجي في مؤتمر الهلال وسالزبورج؟

حرص الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الحديث بشأن جاهزية الزعيم لملاقاة سالزبورج النمساوي، خلال المؤتمر الصحفي، كاشفًا عن أبرز غيابات الفريق، فضلًا عن رأيه في تعاقدات النادي خلال المرحلة المُقبلة.

ويستعد الهلال لملاقاة ريد بول سالزبورج، على ملعب أودي فيلد، في الواحدة فجر الإثنين، ضمن حساب الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، حتى الثالث عشر من يوليو.

وكان الهلال قد استهل مشواره في مونديال الأندية، بالتعادل مع ريال مدريد بنتيجة (1-1)، في مباراة لاقى فيها "الزعيم" السعودي إشادات عالمية حول تنظيمه التكتيكي وتقارب خطوطه وتهديده لمرمى كورتوا في أكثر من مناسبة.