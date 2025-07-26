ليس ميتروفيتش فقط .. إنزاجي يبحث عن بديل للاعب آخر في الهلال!

إنزاجي يحدد الصفقات المطلوبة في الهلال..

أصبح الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، هو المرشح الأبرز لمغادرة قلعة الزعيم، في ظل مساعي الإدارة لضم مهاجم جديد في الفترة الصيفية.

ميتروفيتش الذي يملك سجلًا تهديفيًا مذهلًا مع الهلال، بات يعاني من الإصابات المتكررة، والتي غيبته عن مباريات عديدة خلال موسم 2024-2025، كما عانى من إصابة العضلة الخلفية، حرمته من تمثيل الأزرق في كأس العالم للأندية 2025، والتي بلغ فيها الدور ربع النهائي.

ولكن، يبدو أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، لا يبحث فقط عن بديل لميتروفيتش في الميركاتو الصيفي، بل هناك لاعب آخر قد تم ترشيحه لمغادرة النادي العاصمي، ويتم البحث عن بديله.