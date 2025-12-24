تراجع سامي الجابر أسطورة نادي الهلال، عن تصريحاته التي هاجم فيها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي من قبل، مؤكدًا على أن ما حدث معه لم يكن ذنبه.
"ممكن أصيب أو أخطئ" .. سامي الجابر يتراجع عن هجومه ضد إنزاجي ويؤكد: "ما حدث ليس ذنبه!"
كيف هاجم سامي الجابر إنزاجي من قبل؟
تحدث سامي الجابر عن مواجهة الهلال أمام الأهلي في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن هذه المباراة تمثل الاختبار الحقيقي الأول للزعيم هذا الموسم.
وأوضح الجابر، خلال ظهوره في برنامج "نادينا"، أنه لو كان يتولى القيادة الفنية للهلال، لتعامل مع اللقاء بأسلوب مختلف عن المباريات السابقة التي اعتمد فيها الفريق على الهجمات المرتدة، متوقعًا أن يشهد اللقاء طابعًا هجوميًا مفتوحًا، وأن يُحسم الصراع لصالح الطرف الأكثر تفوقًا في معركة وسط الملعب.
وأشار الجابر إلى أن الهلال يمر حاليًا بمرحلة انتقالية من مدرسة تدريبية إلى أخرى، مشددًا على أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ما زال بحاجة إلى مفاتيح فنية أوضح وفهم أعمق لطبيعة الدوري السعودي، رغم تأكيده في الوقت ذاته أن الهلال يمتلك القدرة على الفوز على أي منافس خارج أرضه.
وأضاف أن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة على كلا المدربين، سواء إنزاجي أو ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي.
كما شدد الجابر على حاجة الهلال إلى تدعيم الخط الأمامي، مؤيدًا تصريحات إنزاجي التي أبدى خلالها رغبته في تعزيز الجانب الهجومي للفريق، خاصة أن صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ركزت بشكل أساسي على الجوانب الدفاعية، في حين اتجه الأهلي – بحسب وصفه – إلى بناء هيكله الأساسي بصورة هجومية واضحة.
وانتقد الجابر اعتماد إنزاجي على اللعب بثلاثة مدافعين ونهج التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، معتبرًا أن هذا الأسلوب لا يتماشى مع هوية الهلال الهجومية، لا سيما في ظل امتلاك الفريق عناصر تتميز بالسرعة والقوة مثل ثيو هيرنانديز، سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيش، إلى جانب حمد اليامي، وهو ما اعتبره عاملًا يسمح للهلال باللعب بأسلوب أكثر اندفاعًا للأمام.
"قد أصيب أو أخطئ"
وعاد الجابر وقال خلال تصريحات عبر برنامج "نادينا" بشأن هجومه على إنزاجي قائلًا: "كل شخص يفهم على حسب ما يريد، ولكن مع الخبرة الطويلة هذه قد أبدي آرائي، من الممكن أن أصيب أو أخطئ".
وأضاف: "هذه ليست مسألة شخصية بيني وبين إنزاجي، بل أتحدث عن طريقة معينة بدأ بها إنزاجي في معسكر الفريق بإعداد لا يتناسب مع الهلال".
وواصل: "ما حدث ليس ذنبه بل جاءت بطولة كأس العالم للأندية في نهاية موسم، فكان اللوم في الطريقة التي كان يلعب بها كانت صعبة جدًا على اللاعبين، بعد سنتين مع السيد جورج جيسوس".
وأنهى الجابر تصريحاته قائلًا: "نقدي كان يبحث عن ألا تصل إلى المرحلة التي لا يقول لك أحد إنه أعطى الرأي الصحيح، على الرغم من أن الفريق يسير بخطوات ثابتة مع إنزاجي، ولكن أسلوب الهلال الحالي هو أسلوب جديد".
موسم الهلال 2025-26
استهل فريق الهلال الأول لكرة القدم مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بأداء متباين على مستوى النتائج والمستوى الفني، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن ينجح الفريق في استعادة توازنه والظهور بصورة قوية خلال الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، تمكن الهلال من تحقيق 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال الجولات التسع الأولى من المسابقة، ليؤكد حضوره ضمن دائرة المنافسة على الصدارة، رغم بعض التذبذب الذي صاحب بدايات الموسم.
أما قاريًا، فقد فرض الزعيم سيطرته الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري، ليبعث برسائل قوية عن طموحاته في استعادة اللقب القاري.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الهلال مشواره بثبات ونجح في بلوغ الدور نصف النهائي، حيث ينتظره اختبار ناري أمام غريمه الأهلي في مواجهة مرتقبة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.
ورغم التباين الذي ظهر في أداء الهلال خلال انطلاقة الموسم، إلا أن الفريق قدم مستويات لافتة في كأس العالم للأندية 2025، وهي البطولة التي شكلت البداية الرسمية لمشوار إنزاجي مع الأزرق، بعدما قاد الفريق إلى الوصول للدور ربع النهائي، محققًا نتائج تاريخية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.
أرقام سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن
المباريات: 23
الانتصارات: 18
التعادلات: 4
الخسائر: 1
الأهداف المسجلة: 53
الأهداف المستقبلة: 21
وتعكس هذه الأرقام تصاعد أداء الهلال تدريجيًا، في ظل سعي إنزاجي لفرض بصمته الفنية وبناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم الحالي.