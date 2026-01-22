Simone Inzaghi Lamine Yamal (Goal Only)Goal AR
فرصة يامال لالتقاط الأنفاس: "تخمة" الهلال تورط إنزاجي .. جيسوس وكونسيساو أفضل و"قائمة الضحايا" قد تزيد واحدًا!

تصريح إنزاجي الذي أثار حالة من الجدل..

الهلال لا يزال بحاجة إلى صفقات جديدة، هكذا صرّح المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بكلمات لاقت سخرية "نصراوية"، خاصة وأن الزعيم نجح في إبرام عددٍ من التعاقدات، خلال فترة الميركاتو الشتوي، في حين ذكر البرتغالي جورج جيسوس، مدرب النصر، بأنه يحتاج للصفقات، ولكن "المادة" تعيق رغبته.

ونجح الهلال في إبرام "أربع" صفقات شتوية، حتى الآن، بالتعاقد مع بابلو ماري، مدافع فيورنتينا الإيطالي، وسلطان مندش من التعاون، وثنائي الخليج "مراد هوساوي وريان الدوسري"، فيما تمت إعارة جواو كانسيلو إلى برشلونة، ومحمد القحطاني للتعاون، مع رحيل عبد الإله المالكي "نهائيًا" إلى الدرعية.

ورغم ذلك، إلا أن مركز الظهير الأيمن، لا يزال صداعًا في رأس إنزاجي، في ظل الاعتماد على حمد اليامي، بعد رحيل كانسيلو، إلا أن الهلال بات بحاجة لمزيد من التدعيم في هذا المركز، بقطع النظر عن أداء اليامي.

    أزمة البليهي وفرصة يامال لالتقاط الأنفاس

    علي البليهي .. لغز جديد في كتيبة الهلال، اللاعب الذي انهارت أسهمه بسرعة من الأعلى إلى الأسفل، فتحول من "ركيزة أساسية" لدفاع الأزرق، إلى خيار ثالث تم استبعاده مؤخرًا من قائمة الفريق.

    الهلال لا يمانع رحيل علي البليهي، ولكن بشرط البيع النهائي، لا الإعارة، هكذا توقفت عملية انتقال المدافع الدولي إلى الشباب، في الوقت الذي يبحث فيه عن فرصة للحاق بسباق الانضمام للمنتخب السعودي، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    البليهي ارتبط اسمه بالاتحاد والشباب، إلا أن هناك نقطة يتوقف عندها إتمام المفاوضات، الأمر الذي يجعل حظوظ المدافع الذي اشتهر عالميًا باستفزاز ليونيل ميسي، في ليلة انتصار الأخضر التاريخي على الأرجنتين، في مونديال 2022، أقل في تمثيل واجهة المنتخب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    غياب البليهي قد يمثل فرصة لنجوم المنتخب الإسباني، وعلى رأسهم موهبة برشلونة، لامين يامال، لالتقاط الأنفاس، قبل مواجهة السعودية في كأس العالم 2026؛ خاصة وأن يامال معروف بتصرفاته الجدلية التي ترافق مهاراته المذهلة فوق أرض الميدان، والدخول في صراعات، كما حدث مع استفزازه لجماهير ريال مدريد، بتصريح "السرقة"، وما تسبب من اشتباكات بين الفريقين في كلاسيكو الليجا، وإشارته لجماهير فياريال، ردًا على صافرات الاستهجان.

    صراع المحليين

    بالحديث عن قانون الأجانب العشرة، ومدى تأثر النجوم السعوديين وقلة دقائق مشاركتهم في دوري روشن، كما ذكر المدير الفني للمنتخب الأول، هيرفي رينارد، في أكثر من مناسبة، فإن هناك مدربين باتوا يقدمون الهدايا إلى الفرنسي، من خلال عمليات التدوير وإعادة اكتشاف بعض النجوم المحليين، الذين قد يكونوا نواة الأخضر في المونديال.

    مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2، أعطت المساحة لجورج جيسوس لتجربة العناصر المحلية، فصرنا نشاهد عبد الرحمن غريب، الذي بدأ يستعيد مستوياته، ليكون مؤشرًا على منافسة قريبة بينه وبين سالم الدوسري على مركز الجناح الأيسر، أو تجربته كصانع ألعاب، أو نواف العقيدي، رغم هفواته الأخيرة، إلا أنه بات خيارًا مريحًا لرينارد، ليكون حارس المنتخب، في ظل كثرة مشاركاته مع العالمي. وكذلك الأمر في الاتحاد، حيث بات أحمد الغامدي يعلن عن موهبته مع المدرب سيرجيو كونسيساو، بعدما كان حبيس الدكة ينتظر فرصة الإعارة مع لوران بلان.

    أما عن الهلال، فلا يُمانع الحديث عن عناصر بدأت تجد متنفسًا للمشاركة، مثل الحارس محمد الربيعي، رغم أن مشاركته ارتبطت بغياب ياسين بونو، الذي شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

    ولكن، هناك أيضًا عناصر في الهلال، باتت بحاجة للرحيل، من أجل إيجاد فرصة للظهور في المنتخب، على غرار عبد الله الحمدان الذي ارتبط اسمه بالنصر، أو عبد الله رديف الذي وصلته عروض للاحتراف الأوروبي، إلا أن إنزاجي حال دون إتمام الخطوة.

    "الكفاءة" مهدد بالانضمام لقائمة الضحايا

    عندما أعلن الهلال عن تعاقده رسميًا مع مراد هوساوي، نجم وسط الخليج، أطلق محيسن الجمعان، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، رسالة تحذيرية بأن فرص اللاعب للمشاركة أساسيًا مع الزعيم، قد تكون "معدومة"، في ظل وجود أسماء لا يمكن الاستغناء عنها، مثل روبن نيفيش وسيرجي سافيتش، وأيضًا الثنائي محمد كنو وناصر الدوسري.

    إنزاجي تحدث بدوره عن صفقة هوساوي، الذي انتقل للهلال حتى صيف 2031، مشيدًا باللاعب الذي تم اختياره نظرًا لـ"كفاءته".

    ولكن، السؤال الأبرز هنا "هل يمكن لمراد هوساوي أن يحصل مع الهلال، على ذات الفرصة التي كان ينالها في الخليج؟"، خاصة وأن صاحب الـ24 عامًا، كان يشارك باستمرار مع الدانة، وساهم تألقه في وسط الميدان، ليكون ضمن قائمة رينارد مؤخرًا.

    الحديث قد لا يشمل هوساوي فقط، بل للعناصر المحلية التي يختارها الهلال، مثل سلطان مندش، الذي انضم لقائمة المنتخب السعودي مؤخرًا، فهل ينالون الفرصة الكافية ليمثلوا الأخضر في المونديال؟ أم سيعانون من قلة دقائق المشاركة؟

  • كلمة أخيرة..

    ما يمكن قوله، إن سيموني إنزاجي لم يخطئ، حينما كشف عن رغبة الهلال في ضم صفقة جديدة للظهير الأيمن، رغم المستويات الجيدة التي يقدمها حمد اليامي، ولكن تحسبًا لأي ظرف، وتورط إنزاجي في تجربة عناصر في غير مراكزها.

    ولكن، مثلما تحدث إنزاجي عن حاجة الهلال لصفقات جديدة، فإنه بات عليه أن يترك الفرصة للعناصر المهمشة، أو لا تجد الفرصة الكافية، من أجل الرحيل، في ظل السباق الكبير على الظهور في المحفل العالمي الذي ينتظره عشاق كرة القدم، في الصيف المُقبل.

