وجه المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، رسالة مهمة إلى لاعبي فريقه، بعد الفوز على الفتح مساء اليوم السبت، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
"علينا تحسين أنفسنا" .. سيموني إنزاجي يوجه رسالة مهمة للاعبي الهلال بعد الفوز على الفتح
- Getty Images Sport
الهلال يفوز على الفتح بهدفين لهدف
انتزع الهلال فوزًا ثمينًا من أمام الفتح بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية "المملكة آرينا" ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة حملت إثارة حتى لحظاتها الأخيرة.
وباغت الفتح أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدّم عند الدقيقة التاسعة عبر مراد باتنا من ركلة جزاء، بعد تدخل من روبن نيفيش احتسبه الحكم بعد خمس دقائق فقط من بداية اللقاء. ونفّذ باتنا الركلة بثبات في منتصف مرمى ياسين بونو، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة.
الهلال لم يتأخر كثيرًا في الرد، وبدأ سلسلة من المحاولات الخطيرة أبرزها تسديدات متتالية من سيرجي سافيتش، لكن الحارس فرناندو باتشيكو وقف سدًا منيعًا أمام كل محاولة.
وبعد عدة دقائق من الضغط، جاء التعادل عبر داروين نونيز في الدقيقة 26، بعدما استغل تمريرة بينية رائعة من كاليدو كوليبالي، لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك بثقة.
ورغم استمرار الضغط الهلالي، بقي الفتح حاضرًا في المشهد الهجومي عن طريق باتنا الذي كاد يضاعف النتيجة في الدقيقة 15 بعد مراوغة ناجحة لبونو، إلا أن الكرة خرجت من الملعب قبل أن يسددها. كما هدد مرمى الهلال بمحاولة جديدة في الدقيقة 35 أبعدها بونو في اللحظة الأخيرة.
واشتعلت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بمحاولات متبادلة، حيث تصدى باتشيكو لتسديدة قوية من نيفيش عند الدقيقة 39، فيما مرّت كرة سالم الدوسري بجوار القائم في الوقت بدل الضائع، قبل أن يختتم مالكوم الشوط بمحاولة لم تجد طريقها للمرمى.
وفي الشوط الثاني، واصل الهلال بحثه عن الهدف الثاني، وكاد مالكوم أن يوقع عليه من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 54، لكن براعة باتشيكو حالت دون ذلك.
ومع دخول المباراة مراحلها الحاسمة، تعقّدت مهمة الهلال بعد طرد ناصر الدوسري في الدقيقة 79 إثر تدخل عنيف أثبته الحكم عبر تقنية الفيديو.
ورغم النقص العددي، واصل الهلال محاولاته حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 88، ترجمها روبن نيفيش إلى هدف الفوز، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة قبل نهاية المواجهة بقليل.
وفي الدقيقة 90، كاد ثيو أن يجهز على آمال الفتح بتسجيل الهدف الثالث، لكن الحارس تألق مجددًا لترتطم الكرة بالقائم وتضيع الفرصة.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما بقي الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر، مواصلًا معاناته في أسفل الترتيب.
- AFP
ماذا قال إنزاجي؟
وخلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "المباراة لم تكن سهلة، وعقدناها على أنفسنا منذ بدايتها، خاصة بعدما حصل المنافس على ركلة جزاء، ولكن اللاعبين عادوا بروح قوية وفزنا بالمباراة".
وواصل: "علينا تحسين أنفسنا مع بداية المباريات، لأن البداية غير الجيدة اليوم تكررت أكثر من مرة".
وأردف: "يجب أن نهتم بالحصول على الكروت الحمراء، ولا يمكننا تحمل حصول أحد اللاعبين على البطاقات الحمراء، لأن ذلك يصعب علينا المباريات".
- Getty Images Sport
"حققنا الفوز دون 6 أساسيين"
المدرب الإيطالي أوضح: "حققنا الفوز اليوم بنقص 6 لاعبين أساسيين، وأحيي جميع اللاعبين بتحقيق الانتصار في ظل هذه الظروف".
وعن سبب الاعتماد على ناصر الدوسري لاعب الوسط في مركز الظهير الأيمن، قال سيموني: "نمتلك في مركز الظهير الأيمن 3 لاعبين من الفريق الأولمبي بالهلال، ولكنني أشرك ناصر الدوسري في هذا المركز لقوة الفتح في تلك الجبهة، وبالفعل قدم أداء جيد بالنظر لأنه يلعب في مركز غير مركزه".
ماذا قدم الهلال الموسم الحالي؟
على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيز هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب.
قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي.
كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.
حصيلة سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن:
عدد المباريات: 19
الانتصارات: 14
التعادلات: 4
الخسائر: 1
الأهداف المسجلة: 42
الأهداف المستقبلة: 19