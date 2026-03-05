"سيكون ذلك تصرفًا أحمقًا" - نجم باريس سان جيرمان ينفي تمامًا التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد، بل ويرفض فرصة مضاعفة راتبه ثلاث مرات في السعودية

في حديثه لقناة Canal 11 البرتغالية (h/t AS)، رفض لاعب الوسط بشكل قاطع فكرة الانضمام إلى العملاق الإسباني، موضحًا أنه يفضل الاستقرار في مشروعه الحالي. وقال فيتينها: "سيكون من الحماقة أن أغادر. لا أعتقد أن ذلك سيكون أفضل شيء بالنسبة لي. أشعر أنني بحالة جيدة جدًا هنا في باريس سان جيرمان. أشعر أن الناس يقدرونني كثيرًا وقد استحققت هذا التقدير. أحب التواجد هنا، وكذلك عائلتي. المجموعة رائعة والمدرب مذهل".

مرتبط ببطلة الدوري الفرنسي حتى عام 2029، يمتد التزامه تجاه باريس سان جيرمان إلى رفض الدوري السعودي للمحترفين المربح. في حين أن ثروات الشرق الأوسط قد أغرت العديد من النجوم على مدى السنوات القليلة الماضية، يصر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على أن المكاسب المالية لن تحدد مساره، حيث يقدّر مكانته التنافسية أكثر من راتب مبالغ فيه: عندما سُئل عن احتمال انتقاله إلى السعودية، قال: "دعونا لا نكون ساذجين. أنا ملتزم أكثر بمسيرة مهنية مستقرة. أنا أكسب بالفعل راتباً جيداً هنا في أوروبا، في نادٍ كبير. مضاعفة أو ثلاثة أضعاف هذا الراتب لن تجعلني أكثر سعادة".