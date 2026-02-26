Getty Images Sport
سيسك فابريغاس: كومو تلعب "أفضل كرة قدم" بينما ينتقد تييري هنري مدرب إنتر كريستيان تشيفو بسبب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت
هنري يشيد بكوמו وينتقد إنتر
تحطمت آمال إنتر في البطولات الأوروبية بعد خروجه المفاجئ والمحبط من دوري أبطال أوروبا على يد الفريق النرويجي بودو/جليمت، الذي حقق فوزًا بنتيجة 2-1 في إيطاليا ليتأهل بنتيجة إجمالية 5-2. أدى هذا الفشل إلى تقييم لاذع من أسطورة أرسنال هنري على قناة CBS Sports Golazo، حيث وجه انتقادًا صريحًا للوضع الحالي للفريق تحت قيادة كريستيان تشيفو. في تطور لافت للنظر يسلط الضوء على الديناميكيات المتغيرة لكرة القدم الإيطالية، ادعى هنري بجرأة أن كرة القدم الأكثر جمالية وابتكارًا لم تعد موجودة في ملعب سان سيرو التاريخي، بل في نادي كومو الطموح بقيادة فابريغاس صاحب الرؤية الثاقبة.
وأكد هنري أنه على الرغم من أن إنتر قد يحتل صدارة الدوري الإيطالي بسهولة، إلا أن هيمنته تبدو عارضة تقريبًا. وقال: "إنتر يحتل المركز الأول في إيطاليا بشكل شبه تلقائي. لقد تحدثنا عن هذا الأمر لفترة طويلة. الفريق الذي يلعب أفضل كرة قدم في إيطاليا حاليًا هو كومو. يمكننا مناقشة الميزانيات وجودة التشكيلة، لكن هذا هو الوضع الحالي. لقد سألتني الأسبوع الماضي عن وضع الفرق الإيطالية، وللأسف الوضع واضح.
"بودو/جليمت فريق جيد، بلا شك. لكن إنتر فقد مدربه، والبدء من جديد مع مدرب جديد ليس بالأمر السهل. هذا ليس هجومًا على تشيفو: السؤال كان عما إذا كانت ستكون هناك انتقادات. نعم، في دوري أبطال أوروبا، نعم. أقل من ذلك في الدوري، لأنهم يتمتعون بميزة كبيرة."
إنتر يضيع طريقه بعد رحيل إنزاجي
ركز جزء كبير من تحليل هنري التكتيكي على التلاشي التام للهوية المرنة والمتطورة التي أسسها المدرب السابق سيموني إنزاجي، الذي غادر إلى السعودية الصيف الماضي. أعرب هنري عن قلقه العميق إزاء التراجع الذي شهده الفريق منذ تولي تشيفو المسؤولية. "إنتر مختلف من الناحية التكتيكية. لم تعد ترى تلك البنية التي يتقدم فيها ثلاثة مدافعين مركزين إلى خط الوسط، تلك الحركات التي جعلتهم غير متوقعين"، أوضح. "كان إنتر سيموني إنزاجي جاهزًا للمباريات الأوروبية الكبرى، حتى لو كان يعاني أحيانًا أمام الفرق الأقل تصنيفًا. أما هذا الفريق فيبدو أنه يواجه صعوبة أمام الجميع، على الأقل في أوروبا".
كما شكك في اختيارات المدرب للاعبين وتوقيت تبديلاته، مشيرًا إلى أن الهوس بالتناوب المحلي قد أضر بشدة بتناغم الفريق واستعداده لمتطلبات دوري أبطال أوروبا الحاسمة.
"سيتعين على تشيفو توضيح بعض الخيارات: لماذا لم يلعب العديد من اللاعبين؟ لماذا جاءت بعض التبديلات متأخرة جدًا؟" سأل بشكل مباشر. "صحيح أن هناك مباراة ضد ليتشي، وكان الهدف هو الحصول على 10 نقاط في الدوري - والآن هم متقدمون بفارق 10 نقاط. لكن إذا كنا نتحدث عن الدوري الإيطالي، فليس هناك الكثير ليقال: إنهم في صدارة الترتيب بفارق كبير. لكن إذا كنا نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، فستطرح الأسئلة حتماً".
الفوز في الداخل، الفشل في أوروبا
على الرغم من الانتقادات الشديدة الموجهة إلى الجهاز الفني، لا يزال إنتر ميلان على المسار الصحيح للفوز بلقب الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الدوري بفارق 10 نقاط. وهذا يخلق مفارقة غريبة في قلب موسمهم: سيادة محلية جنبًا إلى جنب مع فشل أوروبي ذريع. وأشار هنري إلى أن سياسة التناوب المكثفة التي اتبعها تشيفو كانت فعالة في الحفاظ على مركز الفريق في الدوري، لكنها في الوقت نفسه كانت سلاحًا ذا حدين، حيث حالت دون تطوير الفريق للكيمياء اللازمة لخوض مباريات خروج المغلوب ذات الرهانات العالية.
أعاق عدم الاستمرارية قدرة إنتر على العمل كوحدة متماسكة، وهو عيب تم استغلاله بلا رحمة على الساحة القارية. في النهاية، سيظل وزن خروج إنتر من دوري أبطال أوروبا هو السمة البارزة للموسم. واختتم هنري حديثه بتحذير شديد اللهجة من أن التدقيق في أداء تشيفو لن ينبع فقط من حقيقة الخروج، بل من الطريقة التي تم بها. "هل نحكم على تشيفو فقط لأنه لم يصل بعيدًا في دوري أبطال أوروبا؟ ربما لا"، خلص هنري. "لكن المهم هو من تواجهه، وقبل كل شيء كيف تخرج... في دوري أبطال أوروبا، ستطرح الأسئلة".
الطريق أمام إنتر
بعد خروجهم المهين من دوري أبطال أوروبا، يبدو إنتر عازماً على تصحيح مساره في المباراة المقبلة ضد جنوة يوم السبت في ملعب جوزيبي مياتزا. يدخل المدرب تشيفو هذه المباراة مدركاً تماماً أنه لم يعد هناك مجال للخطأ، خاصة بعد الضربة القاسية التي تلقتها ثقة الجماهير عقب الهزيمة المفاجئة أمام بودو/جليمت. على الرغم من مرارة الوداع القاري، فإن إنتر يمتلك فرصة ذهبية لتعزيز مكانته المحلية. يحتل الفريق حاليًا صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة، محافظًا على فارق مريح قدره 10 نقاط عن منافسه المباشر، ميلان، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة. سيكون الهدف الأساسي من هذه المباراة هو استعادة الاستقرار وإعادة تأكيد هيمنته المطلقة على الدوري الإيطالي.
