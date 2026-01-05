"علمنا الكرة عبر الفاكس".. نيستا يتهكم بقسوة على فابريجاس!

عندما كان الأيقونة الإيطالية يدير نادي مونزا في عام 2025، واجه فريق كومو بقيادة فابريجاس، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.
وبينما يتلقى الإسباني المديح على نجاحه التدريبي، صوب نيستا انتقاداته نحو تذمره الواضح.Getty/Goal
بعد قيادة كومو إلى بر الأمان في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في هذا الموسم، يدفعهم فابريجاس نحو المنافسات الأوروبية. هم يحتلون حالياً المركز السادس في الدوري، وقد جعلهم يلعبون كرة قدم ذات طابع جذاب.
في العام الماضي أو نحو ذلك، ارتبط اسمه بناديه السابق تشيلسي وميلان وإنتر، لكنه في الوقت الحالي، لا يزال في كومو.
في الواقع، أشاد زميله السابق في منتخب إسبانيا بيبي رينا، الذي أمضى الموسم الماضي في كومو، بكفاءة المدرب البالغ من العمر 38 عاماً ووصفه بأنه "مؤهل للغاية".
وقال في سبتمبر: "إنه مدرب متكامل، ولديه معرفة عميقة بكرة القدم وفضول غير عادي. إنه يشاهد مباريات لا حصر لها للبحث باستمرار عن رؤى جديدة. إنه محترف للغاية وشغوف، وطاقمه مؤهل تأهيلاً عاليًا".
خلال فترة وجوده في كومو، أفادت التقارير أن فابريجاس اكتسب سمعة بكثرة الشكوى عندما لا تسير الأمور في طريقه، بينما يعرب عن رفضه لأساليب لعب معينة.
ووفقاً لمدرب مونزا السابق نيستا، أدلى لاعب خط وسط آرسنال السابق بتصريحات مهينة حول التكتيكات التي استخدمها الإيطالي عندما التقيا الموسم الماضي.
وقال نيستا لـ DAZN"": "هناك أنواع عديدة من كرة القدم ومن يفوز هو على حق، ثم قد يعجبك ذلك أم لا. (مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري) فاز كثيراً. اليوم، هناك فابريجاس، الذي يلعب كرة قدم جيدة. في العام الماضي اشتكى بعد تعادله مع فريقي مونزا. جاء إلي بعد المباراة وانتقدنا لأننا لعبنا دفاع رجل لرجل. قبل سنوات، كان يزعجه أن الإيطاليين يلعبون الكاتيناتشو (نظام دفاعي). هناك دائما شيء ما".
وأنهى حديثه بملاحظة ساخرة إلى حد ما: "ربما يكون الحل الأفضل هو أن يرسل لنا جميعاً نحن المدربين الإيطاليين فاكساً بعد محاضراته الجامعية ويشرح لنا كيف يُسمح لنا بلعب كرة القدم حتى يشعر بالرضا أخيرًا".
على الرغم من كونه مبتدئاً نسبياً في مجال التدريب، إلا أن فابريجاس يصنع اسماً لنفسه في هذا المجال - بعد الاستمتاع بمسيرة لعب رائعة مع النادي والمنتخب. في الواقع، عندما سُئل عن ارتباطه بميلان، ابتسم لكنه أصر على أنه سعيد في كومو.
في مايو الماضي، قال: "الصحفيون يعرفون دائماً أكثر مني بكثير. أنا هادئ جداً، وأكرر، كما قلت الأسبوع الماضي، لا أستطيع أن أقول أي شيء عن أي شيء لأنه لم يحدث شيء. وفي الوقت نفسه، أواصل العمل بنفس الطاقة والقوة كما هو الحال دائماً. لا يوجد شيء جديد، إذا كان هناك أي أخبار سأخبركم بها على الفور. ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد شيء".
يعود فريق كومو بقيادة فابريجاس إلى منافسات الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء عندما يواجه فريق بيزا متذيل الترتيب. يحتل كومو المركز متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، بالإضافة إلى أن لديهم مباراة مؤجلة. لذا، إذا سارت النتائج في صالحهم، فقد يتخطون روما ويوفنتوس إلى المركز الرابع هذا الأسبوع.