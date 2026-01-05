"علمنا الكرة عبر الفاكس".. نيستا يتهكم بقسوة على فابريجاس!

بعد قيادة كومو إلى بر الأمان في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في هذا الموسم، يدفعهم فابريجاس نحو المنافسات الأوروبية. هم يحتلون حالياً المركز السادس في الدوري، وقد جعلهم يلعبون كرة قدم ذات طابع جذاب.

في العام الماضي أو نحو ذلك، ارتبط اسمه بناديه السابق تشيلسي وميلان وإنتر، لكنه في الوقت الحالي، لا يزال في كومو.

في الواقع، أشاد زميله السابق في منتخب إسبانيا بيبي رينا، الذي أمضى الموسم الماضي في كومو، بكفاءة المدرب البالغ من العمر 38 عاماً ووصفه بأنه "مؤهل للغاية".

وقال في سبتمبر: "إنه مدرب متكامل، ولديه معرفة عميقة بكرة القدم وفضول غير عادي. إنه يشاهد مباريات لا حصر لها للبحث باستمرار عن رؤى جديدة. إنه محترف للغاية وشغوف، وطاقمه مؤهل تأهيلاً عاليًا".