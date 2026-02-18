Getty Images Sport
سيرهو جيراسي يشرح السبب العاطفي وراء رسالة قميصه بينما يحتفل مهاجم بوروسيا دورتموند بهدفه ضد أتالانتا
تكريم عاطفي على المسرح الكبير
بعد تسجيله الهدف الذي ساعد دورتموند في حسم تأهله إلى ربع النهائي، رفع جيراسي قميصه ليكشف عن رسالة مكتوبة بخط اليد على قميصه الداخلي. كان نص الرسالة: "ميساتا، أفتقدك! ارقد بسلام. أنت الآن في أمان، في الجنة! آمين!"
تم التأكيد لاحقًا أن الرسالة كانت تكريمًا لابنة أخته التي توفيت مؤخرًا. على الرغم من فرحة جماهير وستفالنشتاديون، كان من الواضح أن أفكار المهاجم كانت مع عائلته الحزينة خلال هذه الفترة الصعبة من الفقدان.
في حديثه إلى Amazon بعد صافرة النهاية، تحدث لاعب شتوتغارت السابق عن أهمية هذه اللفتة وعن الشخص الذي كانت موجهة إليه. قال جيراسي: "كانت رسالة إلى أخي. نحن جميعًا ندعمه. إنها فترة صعبة على العائلة. لكن الحياة تستمر. سنموت جميعًا يومًا ما".
جيراسي يتألق ودورتموند يسيطر على المباراة
على أرض الملعب، كان جيراسي هو مهندس هزيمة أتالانتا، حيث قدم إنهاءً دقيقًا ومساعدة حيوية لضمان حصول عملاق الدوري الألماني على ميزة كبيرة في مباراة الإياب من الدور الفاصل. عودة جيراسي إلى مستواه جاءت في الوقت المناسب للمدرب نيكو كوفاتش، خاصة بعد فترة شكك فيها بعض وسائل الإعلام الألمانية في مكانة المهاجم في التشكيلة الأساسية. وقد حظيت قدرته على فصل حزنه الشخصي وتقديم أداء استحق به لقب رجل المباراة، بما في ذلك هدف ومساعدة، بإشادة واسعة من زملائه في الفريق والطاقم الفني على حد سواء.
عودة المهاجم كانت مثيرة للإعجاب من الناحية الإحصائية، حيث تمكن من إنهاء جفافه التهديفي بشكل قاطع بسلسلة أهدافه الأخيرة. بعد وصوله إلى سيغنال إيدونا بارك في صيف 2024، سرعان ما أصبح جيراسي محور هجوم دورتموند. كانت مساهمته ضد الفريق الإيطالي بمثابة تذكير بالسبب الذي دفع BVB إلى تفعيل بند الإفراج عنه من شتوتغارت في الأصل، حتى مع تزايد التكهنات بشأن مستقبله على المدى الطويل.
مستقبل دورتموند يكتنفه الغموض
على الرغم من نجاحه على أرض الملعب وعلاقته العاطفية بالنادي، تنتشر تقارير تفيد بأن جيراسي قد لا يكمل عقده الحالي، الذي من المقرر أن يستمر حتى عام 2028. هناك اقتراحات بأن المهاجم يبحث عن صفقة مربحة أخيرة قبل أن يصل إلى نهاية مسيرته. وقد وضعت هذه الشائعات العديد من الأندية في حالة تأهب قصوى، لا سيما بالنظر إلى شروط الخروج المتواضعة نسبيًا التي أصبحت سمة مميزة لتحركات المهاجم المهنية الأخيرة.
تشير أحدث الشائعات القادمة من ألمانيا إلى أن اللاعب يتطلع إلى الجلوس مع إدارة بوروسيا دورتموند بمجرد انتهاء الموسم الحالي لمناقشة مساره المهني. من المعلوم أن جيراسي يخطط لعقد اجتماع مع مسؤولي بوروسيا دورتموند لتوضيح ما إذا كان سيواصل مسيرته في شمال الراين-وستفاليا. في حين أن الجماهير تستمتع حاليًا بأدائه الغزير، فإن احتمال رحيله في الصيف لا يزال مصدر قلق حقيقي لمشجعي دورتموند مع اقتراب موعد فتح سوق الانتقالات.
التركيز لا يزال على دوري أبطال أوروبا
في الوقت الحالي، سيركز جيراسي ودورتموند على إنهاء المهمة ضد أتالانتا والتقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا. قدرة المهاجم على تحويل ألمه الشخصي إلى قوة دافعة على أرض الملعب جعلته محور اهتمام دورتموند هذا الموسم. سواء بقي أو رحل في الصيف، فإن أداءه العاطفي تحت أضواء دوري أبطال أوروبا سيبقى أحد أكثر اللحظات الإنسانية في البطولة حتى الآن، مما يثبت أن هناك في كثير من الأحيان ما هو أكثر من مجرد النتيجة النهائية.
