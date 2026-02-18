سيرهو جيراسي يشرح السبب العاطفي وراء رسالة قميصه بينما يحتفل مهاجم بوروسيا دورتموند بهدفه ضد أتالانتا

بعد تسجيله الهدف الذي ساعد دورتموند في حسم تأهله إلى ربع النهائي، رفع جيراسي قميصه ليكشف عن رسالة مكتوبة بخط اليد على قميصه الداخلي. كان نص الرسالة: "ميساتا، أفتقدك! ارقد بسلام. أنت الآن في أمان، في الجنة! آمين!"

تم التأكيد لاحقًا أن الرسالة كانت تكريمًا لابنة أخته التي توفيت مؤخرًا. على الرغم من فرحة جماهير وستفالنشتاديون، كان من الواضح أن أفكار المهاجم كانت مع عائلته الحزينة خلال هذه الفترة الصعبة من الفقدان.

في حديثه إلى Amazon بعد صافرة النهاية، تحدث لاعب شتوتغارت السابق عن أهمية هذه اللفتة وعن الشخص الذي كانت موجهة إليه. قال جيراسي: "كانت رسالة إلى أخي. نحن جميعًا ندعمه. إنها فترة صعبة على العائلة. لكن الحياة تستمر. سنموت جميعًا يومًا ما".

