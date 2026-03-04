تشكيك سيرخيو راموس في الجيل الحالي ليس هراء .. قادة انفعاليون وبلا كاريزما وريال مدريد من يدفع الثمن!

أن يتعرض ريال مدريد للسخرية من قِبل خوان لابورتا؛ رئيس برشلونة، وجماهيره طوال الموسم الجاري على خلفية الصعود والهبوط الذي يمر به، بجانب الأزمات والتلاسن وتغيير المدربين .. فهذا متوقع وطبيعي على مر السنوات!

لكن أن يلجأ أحد نجومه السابقين لـ"الإسقاط" بطريقة سيئة على اللاعبين الحاليين في فترة يحتاج بها الفريق للدعم في المقام الأول .. فهذا هو الجديد وغير المتوقع!

الحديث هنا عما فعله القائد السابق لريال مدريد سيرخيو راموس، خلال الأيام الماضية، بعدما حضر إلى مدرجات سانتياجو برنابيو لمتابعة مواجهة المرينجي أمام خيتافي، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني 2025-2026.

وتحت أنظار راموس، تلقى ريال مدريد هزيمة صادمة أمام خيتافي بهدف نظيف، أول أمس الإثنين، ليبتعد عن صدارة جدول ترتيب الليجا بأربع نقاط، إذ يحتلها الغريم برشلونة بـ64 نقطة.

فماذا فعل سيرخيو راموس؟ وهل هو محق؟