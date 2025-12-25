Fabinho Benzema Sergio Conceicao Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

"أتمنى الفوز على الشباب لهذا السبب" .. كونسيساو يتغزل في بنزيما، وتطورات إصابة فابينيو وثنائي الاتحاد!

لهذا أشركت فابينيو في الدفاع أمام ناساف..

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن بعض النقاط حول مواجهة الشباب، مع استبيان موقف القائد كريم بنزيما، وتطورات إصابة ثلاثي العميد.

ويستضيف الاتحاد، نظيره الشباب، على ملعب الإنماء، السبت، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    موقف بنزيما من مباراة الشباب

    وأكد سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، جاهزية كريم بنزيما، للمشاركة في قمة الشباب، في دوري روشن السعودي.

    ولعب بنزيما دور البطولة - مجددًا - في فوز الاتحاد على ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث وقّع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

    وتغزل كونسيساو في قائد الاتحاد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الشباب، بقوله "العمر مجرد رقم بالنسبة له، وهناك أمثلة كثيرة للاعبين استمروا حتى بعد تخطي سن الأربعين، كريم بنزيما يقول بعمل كبير في الملعب، وفق التكتيك، وهو شارك معي في 8 مباريات، سجل فيها 10 أهداف. هو لاعب كبير ويقدم مستويات فنية مميزة".

    إصابة ثلاثي الاتحاد

    ومنح كونسيساو رسالة طمأنينة لجماهير الاتحاد، فيما يتعلق بالثلاثي فابينيو، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، وحقيقة إصابتهم في مباراة ناساف.

    وأجرى مدرب الاتحاد، تبديلين بخروج مهند الشنقيطي وفابينيو في الدقيقة 83، بدخول أحمد الجليدان، وفيصل الغامدي، والذي غادر الملعب أيضًا للإصابة في الدقيقة 88، ولم يتم استبداله بسبب نفاد التبديلات الخمسة.

    وقال كونسيساو إن إصابة مهند الشنقيطي بسيطة، وكذلك فابينيو الذي يعاني من شد عضلي خفيف، فيما يعاني فيصل الغامدي من إصابة عضلية.

    فابينيو في الدفاع .. اتحاد أفضل؟

    وأكد كونسيساو بأن الفترة الماضية شهدت الكثير من العمل، خلال فترة التوقف، مضيفًا أن مباراة ناساف كان بالإمكان أن تنتهي بـ3 أو 4 أهداف، في ظل كثرة الفرص التي أتيحت للعميد.

    وبسؤاله حول ما إذا كان الاتحاد سيصبح أفضل بعد مواجهة ناساف، رد كونسيساو قائلًا "عندي حرقة مثل جمهور الاتحاد، الفترة الماضية لم تكن سهلة، وأولى مباراة بعد فترة التوقف، دائمًا ما تكون صعبة".

    وأضاف "كرة القدم لا تتغير  ما بين يوم وليلة، أرسلنا 31 عرضية في مباراة ناساف، ونحتاج لأكثر من 40 عرضية في المواجهة المُقبلة (أمام الشباب)، وإذا خرجنا من المباراة الماضية بهدف، أريد عدة أهداف في اللقاء المُقبل، وأتمنى أن يرتفع مستوى الأداء كل مباراة".

    وحول سر الدفع بالمحور البرازيلي فابينيو، في مركز قلب الدفاع، بجوار دانيلو بيريرا، قال كونسيساو "مباراة ناساف كانت تحتاج إلى ذلك، أنا لا أفرق بين لاعب محلي أو أجنبي".

    يوم مميز

    وفي هذا السياق، أعرب كونسيساو عن أمله في أن يفوز الاتحاد على الشباب، في مباراة السبت؛ كونها تتزامن مع يوم تأسيس النادي غدًا.

    ووصف مدرب الاتحاد الأمر بأنه سيكون هدية تليق بتاريخ نادٍ وليد بطلًا، ويبقى كبيرًا.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.

    على صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن تسع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي، ليحتل حامل اللقب، المركز السابع، برصيد 14 نقطة.

    أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

    تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.

    الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.

