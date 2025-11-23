"لو طلب مني الاتحاد هذا سأرحل" .. كونسيساو يقطع وعدًا مثيرًا لجماهير العميد!

سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، أكد على أهمية الفوز في لقاء الغد على الدحيل، مشيرًا إلى أن الفريق لم يستعد جيدًا للقاء بسبب ضيق الوقت.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "مواجهة الدحيل مهمة جدًا، وجود مباراة في الدوري قبل يومين فقط لم يمكنا من الاستعداد جيدًا لتلك المباراة. أعرف تمامًا جودة لاعبي الدحيل، وقد دربت بعضهم في السابق. التركيز منذ صافرة البداية هو شرط العودة بالانتصار".

المدرب البرتغالي اعترف بعدم مثالية الظروف في النادي السعودي لكنه في المقابل قطع وعدًا للجمهور بإعادة النادي لمكانته المعهودة، بقوله "كنت أدرك صعوبة المهمة قبل التوقيع للاتحاد، لم أكن أحب القدوم في ظل هذا الوضع، لكن الاتحاد مشروع مهم وسنعيده إلى وضعه الطبيعي بالعمل الكبير".

وأخيرًا سُئل المدرب حول إن كان وُجه من الإدارة للتركيز على بطولة آسيا بدلًا من الدوري، فنفى ذلك تمامًا مؤكدًا أنه سيرحل عن الفريق لو وُجه له مثل هذا الطلب، إذ قال "الإدارة لم تطلب مني التركيز على بطولة دون الأخرى، ولو طلبوا مثل هذا الأمر فلن تراني في هذا المكان. تعرضنا لخسائر غير مستحقة في الدوري وكنا الأفضل في تلك المباريات".