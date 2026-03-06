"هناك أسئلة لا أفهمها".. سيرجيو كونسيساو "ينفعل" على صحفي بعد سقوط الاتحاد ويوجه اتهامًا للأهلي!

وفي هذا السياق.. انفعل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على أحد الصحفيين؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الديربي، ضد النادي الأهلي.

انفعال كونسيساو؛ جاء بعد توجيه سؤال له، بشأن عدم لعب نجوم الاتحاد بـ"روح كبير" ضد الأهلي.

وقال المدير الفني البرتغالي: "هُناك أشياء لا أود التعليق عليها.. نوعية الأسئلة هذه لا أفهمها".

وأضاف كونسيساو؛ موجهًا حديثه للصحفي: "في بعض لحظات الديربي، كان الأهلي الأفضل، بسبب أخطائنا الفردية؛ لكن المواجهة كانت متكافئة بصفةٍ عامة، ثم تسأل أنت عن الروح!".

وشدد سيرجيو كونسيساو على أنه نجوم الاتحاد، أدوا بـ"روح كبيرة"؛ في كثير من لحظات ديربي جدة، ضد الأهلي.