إذا كان هذا هو الموسم الأخير لغوارديولا مع مانشستر سيتي، فسيكون مصمماً على إنهاء مسيرته بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة. ويقترب مانشستر سيتي من تحقيق هذا الهدف بعد أن قلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى خمس نقاط مع مباراة مؤجلة. فقد خسر أرسنال نقاطاً في آخر مباراتين له ضد برينتفورد وولفز، بينما فاز مانشستر سيتي في آخر مباراتين له في الدوري ضد ليفربول وفولهام.

لكن جوارديولا أصر على أنه لا يناقش وضع سباق اللقب مع لاعبيه، حيث لا يزال هناك 12 مباراة متبقية ويمكن أن يتغير الكثير من الآن وحتى نهاية الموسم. وقال يوم الجمعة: "نيوكاسل هو كل ما يهمني. لا أهتم بنهائي كأس الرابطة مع أرسنال حتى يحين موعده. الآن، نيوكاسل، ثم الراحة، ثم ليدز. لا أعرف ما الذي سيحدث في المباريات الـ 12 المقبلة. لم أتحدث مع لاعبي فريقي عن ذلك ولو لثانية واحدة.

"أمس وقبل أمس كان نيوكاسل، نيوكاسل، نيوكاسل. لم أتحدث عن المركز أو الجدول. لا يهمني ذلك على الإطلاق. إنها 12 مباراة. اسألني هذا السؤال بعد مباراتين أو ثلاث مباريات وسأجيبك، لكن 12 مباراة متبقية هي فترة طويلة جدًا. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي أعرفها.

"كانوا متقدمين بـ 9 نقاط لأننا كان لدينا مباراة مؤجلة. عندما يكون لدى الجميع نفس المباريات، وبعد ذلك يكون لدينا الفروق. ستحدث أشياء كثيرة حتى نهاية الموسم. 70% من اللاعبين جدد، لذا ليس لديهم خبرة في مثل هذه المواقف. الخبرة هي الفوز غدًا".