حذر كريستيان كيفو، مدرب إنتر، لاعبي فريقه من الاستهانة بفريق ليفربول المتعثر في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن محمد صلاح لا يزال يمثل أزمة كبيرة على الرغم من خلافه العلني مع المدرب أرني سلوت وتذبذب أداء الريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مطالباً بأقصى قدر من الحماس في جوزيبي مياتزا للتعامل مع أسلوب الضغط العالي الذي يتبعه العملاق الإنجليزي.
"سيحافظ على مستواه كما فعل طيلة تاريخه".. مدرب إنتر يحذر فريقه بعد أزمة صلاح وليفربول!
كيفو يتجاهل تراجع ليفربول
سيطر على الحديث حول رحلة ليفربول إلى إيطاليا تعثر الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي والضعف المفترض للفريق تحت قيادة أرني سلوت، وصدم صلاح مشجعي ليفربول والمحللين على حد سواء بتصريحاته بشأن مدربه بعد تعادل فريقه الدرامي 3-3 مع ليدز في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى استبعاده من تشكيلة الفريق لمباراة إنتر.
ومع ذلك، سارع كيفو إلى القضاء على أي تهاون داخل معسكر النيرازوري. في حديثه إلى قناة سكاي سبورت قبل المباراة الأوروبية الحاسمة، رفض مدرب إنتر فكرة أن بطل إنجلترا قد استنفد قوته، وعزا صعوباته الحالية إلى ما بعد الفوز باللقب بدلاً من أزمة نهائية.
وأكد كيفو أن ليفربول هو أحد أنجح الفرق، مذكراً الصحافة الإيطالية بسمعة الفريق الذي سيصل إلى ميلانو، وقال: "لقد فازوا الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي. كان بداية جيدة ثم تراجعوا، وهو أمر طبيعي. لديهم لاعبون قادرون على فهم اللحظات والاستعداد للمباريات المهمة، وغداً هي إحدى تلك المباريات".
- Getty Images Sport
رسالة تحذير
طغت الأزمة الحادة في العلاقات بين صلاح والمدرب سلوت على الاستعدادات للمباراة. مع تشكيك المهاجم المصري علناً في تكتيكات مدربه وتراجع معدل أهدافه، يرى الكثيرون في إيطاليا أن هذا هو الوقت المثالي لمواجهة الريدز. لكن كيفو يرفض الانخراط في هذه المسلسل الدرامي. وعندما سُئل عما إذا كان استياء صلاح يمنح إنتر ميزة، كان المدرب الروماني رافضًا، مؤكدًا أن تهديد ليفربول يتجاوز بكثير فردًا واحدًا.
وقال كيفو: "صلاح لاعب مهم على المستوى العالمي، لكن هذه المشاكل لا تهمنا. هذا ليس من شأني، أعلم أن لديهم لاعبين يمكنهم أن يحلوا محله، وبالتالي سيحافظ ليفربول على مستواه العالي كما فعل دائمًا طوال تاريخه".
وشدد على الحاجة إلى التركيز الجماعي، محذرًا من أن التركيز المفرط على دراما صلاح قد يعرضهم لتهديدات أخرى، وقال: "نحن نتحدث عن فرق، وليس عن أفراد. لهذا السبب علينا أن نقلق بشأن ما يفعله الفريق، وليس الأفراد. لديهم الكثير من الجودة".
إرث كلوب لا يزال قائمًا
على الرغم من تراجع النتائج، تشير البيانات الفنية إلى أن ليفربول لا يزال خصماً قوياً. أشار تشيفو إلى أن الهوية التي صاغها يورجن كلوب قد حافظ عليها سلوت بنجاح، حتى لو تعثرت التنفيذ مؤخراً. وصف مدرب إنتر هذا الأسلوب الإنجليزي المحدد بأنه ظاهرة ثقافية يصعب على الفرق الإيطالية تكرارها بسبب طبيعة الجدول الزمني المرهقة.
وأوضح مدرب إنتر خلال مؤتمره الصحفي: "أعتقد أن هذا الفريق جعل الشدة شعاره وجزءًا من هويته. كلوب جلبها، وسلوت يحاول الحفاظ عليها وقد نجح في ذلك. نريد أن نفعل مثلهم، لكنهم ولدوا هكذا... وهذا يؤدي إلى نهج معين في المباريات".
كما تطرق إلى الأثر البدني لهذا النهج، مشيرًا إلى محادثة مع مهاجمه ماركوس ثورام لتوضيح صعوبة مضاهاة إحصائيات الجري في ليفربول، وقال: "اللعب كل ثلاثة أيام ليس سهلاً... عليك أن تفهم اللحظات ولا تفقد توازنك... في بعض الأحيان تحتاج أيضًا إلى الراحة، إذا سألت ماركوس، سيخبرك أنه ليس من السهل الضغط لمدة 90 دقيقة متواصلة". سيكون مفتاح إنتر هو توزيع جهده طيلة المباراة دون أن يتعب اللاعبين".
- Getty Images Sport
إنتر .. حامل راية إيطاليا
وفي نهاية حديثه قال كيفو: "لقد حمل إنتر راية إيطاليا عالياً في جميع أنحاء العالم. لا يمكن الوصول إلى نهائيي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي في خمس سنوات بهذه السهولة، ويستحق الفريق أن يتم الاحتفاء به. فريق إيطالي يلعب بهذه الطريقة يستحق بعض الثناء، بغض النظر عن النتيجة النهائية".