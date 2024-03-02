سيتي أم آرسنال أم ليفربول؟ طريقك لمعرفة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم!

تعرف على بطل الدورى الإنجليزى 2024

يفصل بين المراكز الثلاثة الأولى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم نقطتين فقط مع بقاء 12 جولة، لكن المباريات القادمة ستكون لصالح فريق واحد.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان آرسنال يقترب من الفوز بأول لقب للدوري الإنجليزي منذ عام 2004 ولكن فقد فريق ميكيل أرتيتا، قوته ونجح مانشستر سيتي فى النهاية فى التتويج بلقب الدوري مجددًا.

ويكون حامل اللقب هو المرشح الأقوى للفوز بلقب البطولة مرة أخرى بالموسم التالى ولكن مع دخولنا شهر مارس، أصبح مانشستر سيتي تحت ضغط أكبر من العام الماضي، مع ظهور ليفربول كمنافس حقيقى على اللقب فالريدز يتصدر جدول ترتيب البطولة حاليًا بفارق نقطة واحدة عن السيتي، ونقطتين عن آرسنال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويسعى فريق يورجن كلوب، إلى تحقيق إنجاز رباعي هذا الموسم ولكن قد دمرته الإصابات في الأسابيع الأخيرة، على عكس مانشستر سيتي الذى يتألق دائمًا في النصف الثاني من الموسم وقد استعاد نجومه المصابة كيفين دى بروينه، وهالاند، بينما آرسنال كان متألقًا في الدوري منذ بداية العام ويعتقدون أنهم قادرين على التتويج بلقب البطولة وتعويض ما حدث بالموسم الماضي.

ويحاول موقع "جول" فى التقرير التالى التنبؤ بالمستقبل من خلال الاطلاع على المباريات المتبقية للفرق الثلاثة ومحاولة توقع بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم على النحو التالى:-