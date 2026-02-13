Getty Images Sport
سيبقى! ريال مدريد يخسر فرصة التعاقد مع دايوت أوبامكانو الذي أنهى مخاوف رحيله بتوقيعه على عقد طويل الأمد مع بايرن ميونيخ
مدريد تضطر إلى تغيير خططها بعد رفض أوبامكانو
هذه الأخبار تنهي أشهراً من التوتر في ميونيخ، حيث كان مسؤولو النادي يعملون بلا كلل لمنع أحد أعمدة دفاعهم من دخول السنة الأخيرة من عقده. مع تردد أنباء عن اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بضمه مع اقتراب انتهاء عقده في الصيف، نجح بايرن في تجاوز "عين الإبرة" للحفاظ على استقرار دفاعه. وقد حصد أوبامكانو، الذي انضم من رب ليبزيغ في 2021، ثلاثة ألقاب في الدوري الألماني خلال فترة وجوده في بافاريا.
بالنسبة لريال مدريد، يمثل تمديد العقد فشلاً كبيراً في استراتيجية الانتقالات المفضلة لديهم. كان فلورنتينو بيريز قد حدد أوبامكانو كمرشح مثالي لتعزيز خط الدفاع الذي عانى مؤخراً من إصابات عديدة. ونظراً لانتهاء عقده، كان ريال مدريد يأمل في الحصول على خدماته دون دفع رسوم انتقال، على غرار صفقاته السابقة مع أنطونيو روديجر وكيليان مبابي.
مع خروج أوبامكانو من السوق، من المتوقع أن يكثف الإسبان سعيهم وراء نيكو شلوتربك لاعب بوروسيا دورتموند. أصبح اللاعب الدولي الألماني الأولوية الجديدة في سانتياغو برنابيو، على الرغم من أنه من المرجح أن يطلب مبلغًا يزيد عن 50 مليون يورو. حظ مدريد السيئ هو مكسب لبايرن، حيث يحتفظون بلاعب أصبح "لا غنى عنه" تحت قيادة فينسنت كومباني.
الانتقال إلى المنزل الذي كشف اللعبة
على الرغم من أن مفاوضات العقد وصفت بأنها صعبة في بعض الأحيان، إلا أن دليلاً مهماً على نوايا أوبامكانو ظهر في أواخر العام الماضي. فقد ظهرت تقارير تفيد بأن اللاعب الفرنسي سينتقل داخل المدينة إلى حي غرونوالد الراقي، ليصبح جاراً لزملائه جوشوا كيميش وليون جوريتزكا. وتشير هذه الخطوة إلى أن اللاعب يستقر لفترة طويلة بدلاً من الاستعداد لحزم أمتعته للانتقال إلى مدريد أو باريس.
وكان مدير الرياضة في بايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، قد نفى في وقت سابق فكرة أن اللاعب كان يطرح مطالب غير معقولة أو يصدر إنذارات نهائية. ووصف إيبرل هذه التقارير بأنها "هراء"، وأصر على أن الحوار ظل مهنيًا طوال العملية. على الرغم من الشائعات حول خلافات حول شرط جزائي محتمل بقيمة 65 مليون يورو وراتب يبلغ حوالي 16 مليون يورو، توصل الطرفان في النهاية إلى أرضية مشتركة لضمان بقاء المدافع شخصية مركزية في ميونيخ.
أوبامكانو يتطلع إلى المجد الأوروبي مع بايرن ميونيخ
منذ وصوله قبل خمس سنوات، خاض أوبامكانو 180 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ، وأثبت أنه أحد أقوى المدافعين بدنيًا في كرة القدم الأوروبية. على الرغم من أنه عانى من بعض التقلبات خلال مسيرته، إلا أن سرعته في التعافي وقدرته على اللعب بالكرة جعلته مناسبًا تمامًا لنظام الخطوط العالية الذي يستخدمه النادي. يأتي التزامه هذا في إطار اتجاه مماثل لبايرن ميونيخ في الحفاظ على نجومه الأساسيين في سعيه لإعادة تأسيس هيمنته على الساحة القارية.
وقال: "أنا سعيد جدًا بالبقاء في بايرن ومواصلة اللعب في هذا الفريق. لدينا فريق رائع ومدرب رائع. لدينا أهداف كبيرة معًا. في الحياة، الأمر يتعلق دائمًا بالعقلية. أقدم كل ما لدي لزملائي في كل حصة تدريبية، وأريد الحفاظ على شباكنا نظيفة في كل مباراة، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع بايرن".
بيان نوايا من مجلس إدارة بايرن ميونيخ
تجديد العقد بنجاح هو انتصار كبير لإدارة بايرن ميونيخ، وتحديداً ماكس إيبرل وكريستوف فرويند. يواجه النادي حاليًا "لغزًا تعاقديًا" مع العديد من اللاعبين الرئيسيين، وتأمين أوبامكانو يمنع تكرار المواقف التي شهدت رحيل نجوم مثل ديفيد ألابا دون مقابل. من خلال التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 27 عامًا في ذروة قوته، أرسل بايرن رسالة مفادها أنه لا يزال ناديًا قادرًا على صد إغراءات عمالقة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.
يقدم هذا التمديد إجابة قاطعة على الشائعات "السخيفة" حول انقطاع التواصل بين النادي وممثلي اللاعب. بعد اجتياز "عين الإبرة" بنجاح، يمكن لبايرن الآن أن يوجه انتباهه إلى أمور أخرى ملحة، بما في ذلك مستقبل مانويل نوير وسيرج غنابري. لكن العنوان الرئيسي اليوم واضح: أوبامكانو لاعب في بايرن في المستقبل المنظور، وعلى ريال مدريد أن يبحث في مكان آخر.
قال ماكس إيبرل، مدير الانتقالات في بايرن: "دايوت أوبامكانو هو شخصية مركزية أخرى في فريقنا تمكنا من تمديد عقده. يحتاج الفريق إلى نقاط ارتكاز، وقد حصلنا على النقطة التالية مع دايوت. السؤال غالبًا لا يكون من توقع، بل من تطور. لقد نضج دايوت ليصبح لاعبًا دوليًا من الطراز الأول هنا في بايرن. نتطلع إلى مواصلة رحلتنا معًا".
