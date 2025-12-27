Ramon PlanesGetty Images
محمد سعيد

"سيأتي وهو في قمة العطاء" .. رامون بلانيس يرجح انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي!

المدير الرياضي لاتحاد جدة يثير الجدل بترشيح أندية دوري روشن للعب في دوري أبطال أوروبا..

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، محل جدل كبير في ظل عدم توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي الملكي، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

فينيسيوس جونيور (25 عامًا)، لا يجد استجابة من إدارة فلورنتينو بيريز بشأن طلباته المادية، حيث يسعى إلى الحصول على راتب ضخم يوازي ما يحصل عليه زميله في الفريق، الفرنسي كيليان مبابي، في الوقت الذي يزداد الحديث حول رغبة الأندية السعودية في الفوز بخدمات الجوهرة البرازيلية.

  • رامون بلانيس يتوقع انتقال فينيسيوس إلى السعودية

    أكد رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، أن انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن السعودي، يعد أمرًا ممكنًا في المستقبل، مشيرًا إلى أن كرة القدم في المملكة شهدت تطورًا كبيرًا وباتت قادرة على استقطاب لاعبين كبار في أوج عطائهم الكروي.  

    بلانيس، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي شغل مناصب فنية في عدد كبير من الأندية الإسبانية، أدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة مع برنامج "راديو إستاديو نوتشي" عبر إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، حيث تناول مستقبل فينيسيوس البالغ من العمر 25 عامًا، إلى جانب حديثه عن لاعب برشلونة بيدري الذي تعاقد معه النادي الكتالوني خلال فترة عمله هناك. 

  • Al Hilal Fans - Ramon PlanesGetty Image/ Goal AR

    أندية السعودية في دوري أبطال أوروبا!

    في حديثه عن فينيسيوس، قال بلانيس: "أرى أنه من الممكن أن نرى لاعبين مثل فينيسيوس هنا في السعودية. الدوري يتطور بشكل ملحوظ، ومن الممكن أن نستقطب لاعبين من الطراز الأول وهم في قمة عطائهم".

    وأضاف أن التوجه الحالي في السعودية لم يعد مقتصرًا على استقطاب النجوم في نهاية مسيرتهم، بل أصبح التركيز على جلب لاعبين في أعمار مناسبة لمسيرتهم الكروية.  

    كما تطرق المدير الرياضي للاتحاد إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية مستقبلًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "لا أستبعد ذلك إطلاقًا، الرياضة أصبحت أكثر عولمة، وكل شيء ممكن في المستقبل".

    بهذا التصريح، يفتح بلانيس الباب أمام احتمالات مثيرة في سوق الانتقالات، ويعكس الطموحات الكبيرة للدوري السعودي في استقطاب نجوم عالميين وصناعة حضور قوي على الساحة الدولية.

  • فينيسيوس ليس في أفضل أحواله بمدريد

    لا يعيش النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أوقاتًا سعيدة حاليًا في ريال مدريد، حيث فقد قطاع كبير من جماهير الملكي تعاطفه مع "فيني"، وتحديدًا منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، حيث أنهى الموسم الماضي بمستوى متوسط حاله كحال أغلب لاعبي الفريق - باستثناء كيليان مبابي- ورغم ذلك ترقب الجميع تصحيح مساره مع بداية الموسم الجاري.

    إلا أن فينيسيوس زاد من أزماته داخل النادي الملكي بعدة تصرفات أهمها على الإطلاق رفضه حتى الآن تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في صيف 2027، حيث لا يرضى عن العرض المقدم من قبل الإدارة ويطالب بزيادة راتبه أسوة بزميله الفرنسي كيليان مبابي.

    وبخلاف ذلك، لا يقدم فينيسيوس الإضافة المطلوبة لريال مدريد مقارنة بقدراته الكبيرة والتي يعرفها كل كبير وصغير في مدريد من مستواه المذهل في موسم 2023-2024 والذي رشحه بقوة للتنافس على الكرة الذهبية وكان سببًا في فوزه بجائزة "ذا بيست" في ذات الموسم.

    وعلى مستوى الأرقام يسير فينيسيوس بشكل متواضع مع ريال مدريد، حيث لعب 30 مباراة منذ بداية الموسم سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المنافسات، وبالتأكيد هذه الأرقام لا تتوافق مع حجم موهبته الكبير، ولا تقارن كذلك بشريكه في هجوم النادي الملكي كيليان مبابي.

  • Florentino PerezGetty

    ما موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور؟

    داخل ريال مدريد، يسود إدراك واضح لحساسية الموقف. ففينيسيوس لم يعد مجرد لاعب شاب واعد، بل أصبح أحد القادة الفنيين للفريق، وصاحب تأثير مباشر في النتائج، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، فضلًا عن حضوره الذهني والنفسي داخل الملعب. ولذلك، فإن فكرة بيعه لا تُعد خيارًا مفضلًا، بل مجرد سيناريو احترازي في حال فشل المفاوضات بشكل كامل.

    ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن فقدان لاعب بقيمة فينيسيوس دون مقابل مالي سيكون ضربة قاسية، ليس فقط فنيًا، بل أيضًا اقتصاديًا وتسويقيًا، خاصة في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها اللاعب على مستوى العالم.

  • بيدري مرشح للكرة الذهبية!

    خلال نفس المقابلة سئل المدير الرياضي السابق لبرشلونة عن لاعب وسط البارسا بيدري، حيث أبدى بلانيس إعجابًا كبيرًا بقدراته، مؤكدًا: "بيدري يمتلك كل المقومات التي تؤهله للفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا".

    وأوضح أنه يرتبط بعلاقة خاصة مع اللاعب الشاب الذي يعتبره أحد أبرز المواهب التي مرّت على برشلونة في السنوات الأخيرة.

