علي رفعت

سياسي كبير وليس رئيس نادي فقط.. لابورتا يلعب بأوراق ميسي ويامال والعامل الكادح قبل انتخابات برشلونة!

رئيس برشلونة المستقيل يملك من الدهاء ما يتجاوز تخيلك!

كان مشهد جوان لابورتا وهو يمسك بالمكنسة لتنظيف مدرجات ملعب الكامب نو أكبر من مجرد لقطة عفوية عابرة بل كانت صافرة البداية لحملة انتخابية شرسة يقودها رجل يجيد فن السياسة أكثر من إجادة الكثيرين لفنون الإدارة الرياضية.

فمنذ إعلان استقالته في التاسع من فبراير الجاري للترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة منتصف مارس المقبل يواصل لابورتا تحركاته المدروسة التي شملت توجيه رسائل ودية للأسطورة ليونيل ميسي والكشف عن رفض عرض فلكي لبيع الموهبة الصاعدة لامين يامال وصولاً إلى الهجوم الحاد على الغريم التقليدي ريال مدريد وتدشين كتابه الجديد الذي يروي فيه قصة إنقاذ النادي من الانهيار.

كل هذه الأحداث المتلاحقة ترسم صورة لزعيم كتالوني يعرف جيدًا كيف يستغل الأوتار العاطفية والمواقف القومية لضمان البقاء في سدة الحكم داخل قلعة البلاوجرانا.

  • رسائل التواضع وصورة القائد الشعبي

    بدأ لابورتا حملته بالنزول إلى أرض الواقع والاقتراب من القواعد العمالية داخل النادي حيث ظهر في مقاطع مصورة وهو يشارك عمال النظافة مهامهم في مدرجات ملعب الكامب نو قبل المباراة الأخيرة بالدوري.

    وعندما سئل عن هذا التصرف رد بتصريح يحمل دلالات عميقة قائلاً كنت أفعل ذلك أثناء فترة الخدمة العسكرية، وهذا الربط بين العمل اليدوي والانضباط العسكري يهدف بوضوح إلى تقديم صورة القائد المتواضع الذي لا يأنف من خدمة ناديه بيديه وهو خطاب يجد صدى واسعًا لدى الطبقات الكادحة من أعضاء النادي الذين يرون في رئيسهم شخصًا يشبههم ويقدر تعبهم.

    إنها الشعبوية السياسية في أبهى صورها حيث تتحول المكنسة إلى أداة دعائية تتفوق في تأثيرها على أعقد الخطط الاقتصادية، لا يهم إذا كنت أنت كمتلقي تسكن خلف البحار أو في النصف الآخر من الكرة الأرضية تراها مبتذلة، فهي دومًا ما تحقق الغرض مع الأشخاص المستهدفين منها.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    ورقة ميسي ومحاولة ترميم الجراح القديمة

    يدرك لابورتا أن رحيل ليونيل ميسي سيظل النقطة السوداء التي يحاول خصومه استغلالها ضده ولذلك لم يفوت فرصة زيارة النجم الأرجنتيني لمدينة برشلونة دون إرسال رسائل غزل علنية.

    فقد صرح لابورتا تعليقاً على وجود ميسي في كامب نو منذ شهور قائلاً: "من الواضح أنه إذا أراد ميسي الوصول إلى الملعب فيجب السماح له دائمًا بالدخول كلما أمكن ذلك إنه منزله".

    هذه الكلمات ليست مجرد مجاملة بل هي محاولة ذكية لامتصاص غضب الجماهير وتصدير فكرة أن العلاقة مع الأسطورة وإن كانت سيئة فهو يقدره جيدًا ويعرف ماذا يعني للجميع في كتالونيا.

    لابورتا يريد إقناع الناخب بأن الأبواب المفتوحة لميسي هي انعكاس لسياسة الوفاء التي ينتهجها النادي تحت قيادته حتى وإن كانت الظروف المالية قد فرضت قرارات مؤلمة في الماضي.

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لامين يامال والحفاظ على كرامة الكيان

    في ذروة الحراك الانتخابي خرج لابورتا اليوم بتصريح مدوٍ كشف فيه عن رفض النادي عرضًا بقيمة مائتين وخمسين مليون يورو من نادي باريس سان جيرمان لضم الشاب لامين يامال. 

    هذا الإفصاح في هذا التوقيت بالذات يحمل رسالة سياسية بامتياز مفادها أن برشلونة استعاد قوته المالية لدرجة تسمح له برفض مبالغ خرافية قد تحل كافة أزماته. 

    لابورتا يضع نفسه في موضع الحارس الأمين الذي ضحى بالمال من أجل الحفاظ على مستقبل النادي وهويته المتمثلة في أبناء أكاديمية لاماسيا. 

    وبترتيب ذلك التصريح بعد الكلام عن ميسي فهو يطرح معادلة جديدة أمام المشجع الكتالوني تتلخص في أن الحفاظ على يامال هو التعويض العادل عن خسارة ميسي وأن النادي تحت إدارته لن يكون مجرد متجر لبيع النجوم بل قلعة حصينة لا تغريها الأموال.

  • laporta perez(C)Getty images

    الهجوم على الخصم الخارجي كأداة للتوحد

    لا تكتمل اللعبة السياسية عند لابورتا دون وجود عدو خارجي يلتف حوله الجميع ولذلك عاد للهجوم على نادي ريال مدريد متهماً إياه بالسيطرة على مفاصل التحكيم في إسبانيا لعقود طويلة. 

    هذا النوع من التصريحات يعمل كمحفز قومي لأعضاء النادي الذين يشعرون دائمًا بالاستهداف من قبل السلطات المركزية في العاصمة. 

    من خلال هذا الهجوم ينجح لابورتا في نقل المعركة من ساحة النقد الداخلي لإدارته إلى ساحة الدفاع عن كرامة النادي ضد القوى الخارجية مما يمنحه حصانة شعبية تجعل من انتقاده في هذا التوقيت نوعًا من إضعاف الجبهة الداخلية أمام المنافس التقليدي.

  • التوثيق التاريخي لعملية الإنقاذ الكبرى

    بالتزامن مع هذه التحركات أطلق لابورتا كتابه الجديد "هكذا أنقذنا برشلونة" ليكون بمثابة البيان الختامي لولايته المنقضية.

    الكتاب يسرد تفاصيل استلام النادي وهو على حافة الإفلاس وكيف تمكنت الإدارة من إعادة هيكلة الديون وإطلاق مشروع تجديد الملعب. 

    استخدام الأدب والتوثيق في الدعاية الانتخابية يظهر مدى نضج لابورتا السياسي فهو لا يكتفي بالكلمات الشفهية بل يقدم مرجعًا مكتوبًا يرسخ صورته كمنقذ تاريخي للنادي. 

    هذا الكتاب هو الأداة التي يواجه بها أي تشكيك في قدراته الإدارية حيث يضع الأرقام والمنجزات في قالب قصصي يسهل استيعابه والتأثر به.

  • FBL-ESP-CORRUPTION-TRIALAFP

    بيت القصيد

    إن ما يفعله جوان لابورتا في الأيام الأخيرة يؤكد أنه يتنفس السياسة بقدر ما يتنفس كرة القدم فهو يدير مشهدًا انتخابيًا متكاملًا يستخدم فيه العاطفة والارتباط بالرموز والعداء مع المنافسين لتثبيت أركان حكمه. 

    لابورتا لا يبيع مجرد وعود بل يبيع صورًا ذهنية ومواقف بطولية تجعل الناخب يشعر بأنه شريك في معركة كبرى لاستعادة أمجاد النادي. 

    وسواء اتفقنا مع أساليبه أو اختلفنا على طريقة إدارته للنادي، يظل الأكيد أن لابورتا يمتلك قدرة فريدة على تحويل كل أزمة إلى فرصة وكل لقطة عفوية إلى رسالة انتخابية عابرة للحدود، وهو أمر يستحق عليه التحية بكل تأكيد.

