"لم نشارك في كأس العالم منذ العصر الحجري" .. مدرب النرويج يرد على تصريحات جاتوزو قبل مواجهة إيطاليا الحاسمة

بالنسبة للنرويج، أصبح الهدف على بعد خطوة واحدة: العودة للمشاركة في كأس العالم بعد 28 عامًا من آخر مشاركة لها.

يكفي أن يتجنب فريق المدرب ستال سولباكن هزيمة ساحقة بفارق تسعة أهداف ليحصل على التأهل.

عشية المباراة ضد إيطاليا، التي ستقام في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحدث المدرب النرويجي في المؤتمر الصحفي التقليدي قبل المباراة.

ومن بين الأسئلة التي طرحت عليه، كان هناك سؤال حول الجدل الذي أثاره المدرب جينارو جاتوسو، الذي أكد أن الفرق الأوروبية تتعرض للتمييز مقارنة بالفرق الأخرى. ورد سولباكن بتهكم: "نحن لم نشارك في كأس العالم منذ العصر الحجري، ولدي أشياء أخرى أفكر فيها...".