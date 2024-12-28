سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2025

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية 2025.

في منتصف كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الشتوي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ومن الأخبار التي أثارت الجدل في فترة الانتقال، هي موقف كيفن دي بروينه، ماركوس راشفورد، فرينكي دي يونج، وداني أولمو والعديد من اللاعبين من مختلف الفرق الكبرى في أوروبا..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية 2025.