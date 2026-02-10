طريق برشلونة نحو خوليان ألفاريز .. "تضحية توريس" تُمول نصف الصفقة وعرض ليفاندوفسكي يقلب الموازين!

مع اقتراب الموسم الجاري من الانتهاء، تزداد الضغوط على برشلونة لإيجاد الصيغة اللازمة التي سيحل بها النادي معضلة المهاجم الصريح في المستقبل القريب.

الوضع لا يقبل السكوت والاكتفاء بما هو متاح، روبرت ليفاندوفسكي عقده ينتهي في يونيو 2026، ويجب اتخاذ القرار النهائي حول مصيره في أقرب وقت ممكن.

رحيل البولندي أو أي لاعب آخر سيفتح الطريق أمام الهدف الأهم للعملاق الكتالوني، وهو التعاقد مع مهاجم كبير من الطراز العالمي في الصيف المقبل، وهذه فكرة تحتاج إلى الكثير من الأموال.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قامت بحصر الخيارات، وحددت هوية "هذا اللاعب الآخر" الذي قد يرحل سواء هو أو روبرت ليفاندوفسكي في الصيف تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد.

والحديث هنا عن "الجوكر" فيران توريس، اللاعب الإسباني متعدد الاستخدامات، هو المرشح الآخر بجوار البولندي لمغادرة برشلونة في الصيف، والسؤال هنا .. بمن تتم التضحية؟