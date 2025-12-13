Mohamed Salah replacements GFXGetty/ GOAL
سوق الانتقالات الشتوية 2026: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

يقدم موقع "جول" كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الشتوية 2026، موعد بدء وانتهاء الميركاتو في الدوري الإنجليزي والإسباني والدوريات الكبرى في أوروبا

تنتظر الأندية الكبرى في أوروبا تدعيم صفوفها في الميركاتو الشتوي بلاعبين جيدين يضيفون مزيدًا من العمق إلى تشكيلتهم ويساعدونهم على إنهاء الموسم الكروي بأفضل شكل ممكن.

وتسعى الأندية الأوروبية، إلى تعزيز صفوفها في فترة الشتاء، مع اقترابنا من فترة الحسم في الموسم، ومعاناة الكثير من الفرق من الإصابات والغيابات، فالتعاقدات الشتوية لم تعد رفاهية بل ضرورة تسعى إليها الفرق التي تسعى لحصد الألقاب.

ولكن يبرز السؤال هو، متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2026 في الدوريات الأوروبية؟، وهذا ما سيجيب عنه موقع جول في التقرير التالي...

  • متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2026 في الدوري الإنجليزي؟

    من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية 2026 في الدوري الإنجليزي وباقي دوريات إنجلترا يوم 1 يناير 2026، وحتى يوم 2 فبراير 2026

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    الدوري الإنجليزيالخميس 1 يناير 2026الإثنين 2 فبراير 2026
  • متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2026 في الدوري الإسباني؟

    من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية 2026 في الدوري الإسباني وباقي دوريات إسبانيا يوم 2 يناير 2026، وحتى يوم 2 فبراير 2026

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    الدوري الإسبانيالجمعة 2 يناير 2026الإثنين 2 فبراير 2026

  • متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2026 في الدوري الإيطالي؟

    من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية 2026 في الدوري الإيطالي وباقي دوريات إيطاليا يوم 2 يناير 2026، وحتى يوم 2 فبراير 2026

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    الدوري الإيطاليالجمعة 2 يناير 2026الإثنين 2 فبراير 2026

  • متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2026 في الدوري الألماني؟

    من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية 2026 في الدوري الألماني وباقي دوريات ألمانيا يوم 1 يناير 2026، وحتى يوم 2 فبراير 2026

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    الدوري الألمانيالخميس 1 يناير 2026الإثنين 2 فبراير 2026

  • متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2026 في الدوري الفرنسي؟

    من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية 2026 في الدوري الفرنسي وباقي دوريات فرنسا يوم 1 يناير 2026، وحتى يوم 2 فبراير 2026

    البطولةموعد بداية الانتقالات الشتويةموعد نهاية الانتقالات الشتوية
    الدوري الفرنسيالخميس 1 يناير 2026الإثنين 2 فبراير 2026
