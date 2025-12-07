رغم تصرف نجم سوريا "المُريب" .. غزة ترقص طربًا بتأهل فلسطين التاريخي في كأس العرب!

بعدما كانت التوقعات المبدئية تصب في صالح أصحاب الأرض وعمالقة إفريقيا، فجر منتخبا فلسطين وسوريا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتزعا بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2026، مع إقصاء قطر "المضيف" وتونس من البطولة مبكرًا.

كان مجرد التعادل السلبي، في مواجهة فلسطين وسوريا، بالجولة الأخيرة، كفيلًا بمنح المنتخبين بطاقة العبور عن المجموعة الأولى، برصيد "5" نقاط، فيما لم يشفع اكتساح تونس لنظيره القطري بثلاثية نظيفة، في إنقاذ حظوظ نسور قرطاج، بالتأهل، ليكتب رحيله من الباب الخلفي.

وتزعم منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن سوريا "الوصيف"، فيما جاء منتخب تونس في المركز الثالث بـ4 نقاط، ثم قطر بنقطة وحيدة.

رغم أن المواجهة أيضًا لم تخلُ من لقطات أثارت الكثير من الجدل، إلا أن المشهد الختامي أعطى أفضل صورة لفرحة "شعب" بتأهل تاريخي لبلاده في البطولة العربية.