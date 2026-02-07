Getty
سجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة وأبهر كاريك.. كاي روني يسير على خطى والده في مانشستر يونايتد!
سبت كاي الرائع
كاي، ابن واين البالغ من العمر 16 عامًا، كان في حالة رائعة مع فرق الشباب بالنادي، وتابع ذلك يوم السبت بتسجيله أربعة أهداف رائعة ضد نورويتش سيتي.
فاز يونايتد بالمباراة 6-4 في نصف نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، ونشر كاي بعد المباراة على إنستجرام صورة للكرة التي حصل عليها بفضل أهدافه.
كاي يثير إعجاب كاريك
كان مايكل كاريك، المدير المؤقت لمانشستر يونايتد، حاضراً عندما ظهر كاي لأول مرة في أولد ترافورد في يناير ضد ديربي كاونتي تحت 18 عاماً.
عندما دخل الملعب، انفجرت الجماهير بهتافات "رووني، رووني"، وشاهد لاعب الوسط السابق المباراة إلى جانب والده واين ووالدته كولين.
في ذلك الوقت، قال كاريك: "رسالتي الداعمة هي أنني سأحضر لمشاهدة المباراة وأنا متحمس للغاية، كنت محظوظًا بما يكفي للعب والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عندما كنت صغيرًا في وست هام، إنها مسابقة مهمة للغاية، خاصة بالنسبة لهذا النادي. اللاعبون الشباب، أولد ترافورد تحت الأضواء الكاشفة، يشعرون بما يعنيه ذلك".
بالمقارنة، قال كاي: "أنا شخص مستقل. أريد أن أرى كيف تسير مسيرتي، وبالطبع أحاول أن أبذل قصارى جهدي وأحاول الوصول إلى أكبر المسارح.
أنا أركز فقط على نفسي وأحاول ألا أسمح لأي ضغط بالتأثير عليّ وأستمر في العمل على نفسي يومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر."
عرض مالي كبير
وفقًا لصحيفة "ذا صن"، عُرض على كاي عقد ضخم بقيمة حوالي 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع سنوية.
وكشف والده أن تعليق روني جونيور الرئيسي بعد ظهوره الأول كان أن "الملعب ضخم".
وأضاف في بودكاسته: "تمت ترقية كاي إلى فريق تحت 18 عامًا لبطولة كأس الشباب، وكان من الرائع رؤيته وهو يلعب، أعاد ذلك إليّ ذكريات عندما لعبت في كأس الشباب مع إيفرتون. كانت لحظة فخر وأنا سعيد من أجله، آمل أن يستمر على هذا المنوال وأن يحقق نتائج جيدة مع الفريق".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يأمل روني جونيور أن يحذو حذو والده بالانضمام إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد. وقد أنهى روني الأب مسيرته كأفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 253 هدفاً. إذا تمكن كاي من الاقتراب من هذا الرقم، فسيكون قد حقق مسيرة رائعة.
