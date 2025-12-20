تستمر الحرب التي لا تنتهي، بين ريال مدريد، وبرشلونة، بشأن قرارات التحكيم، وردت قناة الميرينجي الرسمية، على تصريحات جوان لابورتا، رئيس الفريق الكتالوني، التي هاجم فيها القناة وطريقتها.
"سنستمر في التقيؤ".. قناة ريال مدريد تعلن التحدي وترد على هجوم لابورتا
هجوم لابورتا
وكان لابورتا، قد خرج في تصريحات سابقة يهاجم فيها ريال مدريد، وقناته منتقدًا أسلوب القناة التلفزيونية، للفريق الملكي، التي توجه اتهامات لاذعة للنادي الكتالوني من جانب والتحكيم في إسبانيا من ناحية أخرى حيث قال: "يهم قناة تلفزيونية ضخمة تبث الأكاذيب وتسمم الأجواء بشكل دائم ومستمر".
وتابع: "هذا المستوى الذي وصلنا إليه يولّد الحسد، ويتم التعامل معه بشكل سيئ من قبل من يتجاهلون كل القواعد الأخلاقية والرياضية، ويستخدمون أساليب ملتوية لتشويه سمعة نادينا وشارتنا وهويتنا. لن نسمح بذلك أبدًا، إنهم أنفسهم الذين يخلطون بين السلطة والاستبداد الجاهل".
قناة ريال مدريد ترفع راية التحدي
لم تمر تصريحات جوان لابورتا، مرور الكرام على قناة ريال مديد، فبحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك حالة غضب داخل قناة الفريق الملكي، من تصريحات رئيس برشلونة، وبالفعل بدأ الرد.
وفي إحدى البرامج التلفزيونية، لقناة ريال مدريد، خرج الصحفي خوسيه أنطونيو لوكي، ليرد على تصريحات لابورتا، وقال: "إذا كان هذا مجرد تقيؤ، سنستمر في التقيؤ، لأن هذا أمر خطير للغاية، ويؤثر على الرياضة الإسبانية وصورة هذا البلد في الخارج".
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو" في تقريرها، فإن الحديث دار على قناة ريال مدريد، حول فساد ورشوة الحكام في الدوري الإسباني، وتطرقوا للحديث عن الحكم أليخاندرو مونيز رويز، حكم مواجهة ريال مدريد، المرتقبة أمام إشبيلية، يوم السبت، وقال أحدهم حول هذا الشأن: "لنرى إذا كانوا سيسمحون لمبابي، بتحطيم الرقم القياسي".
ليلة مرتقبة
يستضيف ريال مدريد، نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، في آخر مباريات الميرينجي، لعام 2025.
وتطمح كتيبة المدرب تشابي ألونسو، إلى ختام العام بانتصار يفرح الجماهير في عطلة أعياد الميلاد، ليواصل الفريق الملكي، ملاحقة برشلونة، على صدارة ترتيب الليجا، وعلى الصعيد الفردي، يتمنى كيليان مبابي، في تحطيم الرقم القياسي، المسجل باسم كريستيانو رونالدو.
نجح مبابي، في عام 2025 في تسجيل 58 هدفًا مع ريال مدريد، في كافة المسابقات، وبفارق هدف واحد، عن الرقم القياسي، المسجل باسم الأسطورة البرتغالية رونالدو، في عام 2013، عندما سجل مع ريال مدريد، 59 هدفًا في عام واحد.
موقف ريال مدريد
يحتل ريال مدريد، قبل مواجهة إشبيلية المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 39 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة، المتصدر، بينما يأتي فياريال، في المركز الثالث من ترتيب الليجا ومعه 35 نقطة، ولعب مباراتين أقل من الفريق الكتالوني، والميرينجي.
وعقب مواجهة إشبيلية، سيحصل لاعبو ريال مدريد، على فترة العطلة الشتوية لقضاء أعياد الميلاد، ثم يعود الفريق لمواجهة ريال بيتيس، يوم 4 يناير المقبل في الدوري الإسباني، قبل أن يسافر إلى المملكة العربية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، ويخوض الميرينجي مباراة نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد، على أن يكون نصف النهائي الآخر، بين برشلونة، وأتلتيك بيلباو.