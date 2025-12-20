"سنستمر في التقيؤ".. قناة ريال مدريد تعلن التحدي وترد على هجوم لابورتا

لم تمر تصريحات جوان لابورتا، مرور الكرام على قناة ريال مديد، فبحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك حالة غضب داخل قناة الفريق الملكي، من تصريحات رئيس برشلونة، وبالفعل بدأ الرد.

وفي إحدى البرامج التلفزيونية، لقناة ريال مدريد، خرج الصحفي خوسيه أنطونيو لوكي، ليرد على تصريحات لابورتا، وقال: "إذا كان هذا مجرد تقيؤ، سنستمر في التقيؤ، لأن هذا أمر خطير للغاية، ويؤثر على الرياضة الإسبانية وصورة هذا البلد في الخارج".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو" في تقريرها، فإن الحديث دار على قناة ريال مدريد، حول فساد ورشوة الحكام في الدوري الإسباني، وتطرقوا للحديث عن الحكم أليخاندرو مونيز رويز، حكم مواجهة ريال مدريد، المرتقبة أمام إشبيلية، يوم السبت، وقال أحدهم حول هذا الشأن: "لنرى إذا كانوا سيسمحون لمبابي، بتحطيم الرقم القياسي".