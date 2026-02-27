"سنحاول عدم منح ركلات جزاء مشكوك فيها!" - مارسيلينو يثير الجدل حول التحكيم مجددًا بينما يستعد فياريال لمواجهة برشلونة

سجل برشلونة على أرضه هذا الموسم كان مذهلاً للغاية، حيث سجل في المتوسط ثلاثة أهداف في كل مباراة وفاز بجميع مبارياته الـ 12. ومع ذلك، لا يزال مارسيلينو متفائلاً بأن فريقه يمكن أن يكون أول من يكسر هذه السلسلة الخالية من الهزائم إذا تمكن من إيجاد تفوقه الهجومي. "لديهم 12 فوزاً في 12 مباراة على ملعبهم. نحن نذهب ونأمل في الفوز وعكس تلك النتائج الإيجابية للغاية"، أوضح. "إذا حققنا أفضل مستوياتنا، فسيكون لدينا خيارات للفوز. تحتاج أيضًا إلى الحظ لتغلب على الفرق الكبيرة".

لم ينس المدرب الأستوري المباراة العكسية في لا سيراميكا، مشيرًا إلى ركلة الجزاء التي ارتكبها سانتي كوميسانا والبطاقة الحمراء التي حصل عليها ريناتو فيغا. "سنحاول ألا نرتكب أخطاء مشكوك فيها!" صرح مارسيلينو. "لعبنا بعشرة لاعبين وارتكبنا خطأ مشكوكًا فيه. كانت هناك أخطاء مثل هذه ولم يتم طرد اللاعبين. سنحاول ألا نرتكب أخطاء قد تؤدي إلى طرد. من هناك، سنلعب أوراقنا".