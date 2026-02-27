Getty Images Sport
ترجمه
"سنحاول عدم منح ركلات جزاء مشكوك فيها!" - مارسيلينو يثير الجدل حول التحكيم مجددًا بينما يستعد فياريال لمواجهة برشلونة
اختبار برشلونة خارج أرضه
سجل برشلونة على أرضه هذا الموسم كان مذهلاً للغاية، حيث سجل في المتوسط ثلاثة أهداف في كل مباراة وفاز بجميع مبارياته الـ 12. ومع ذلك، لا يزال مارسيلينو متفائلاً بأن فريقه يمكن أن يكون أول من يكسر هذه السلسلة الخالية من الهزائم إذا تمكن من إيجاد تفوقه الهجومي. "لديهم 12 فوزاً في 12 مباراة على ملعبهم. نحن نذهب ونأمل في الفوز وعكس تلك النتائج الإيجابية للغاية"، أوضح. "إذا حققنا أفضل مستوياتنا، فسيكون لدينا خيارات للفوز. تحتاج أيضًا إلى الحظ لتغلب على الفرق الكبيرة".
لم ينس المدرب الأستوري المباراة العكسية في لا سيراميكا، مشيرًا إلى ركلة الجزاء التي ارتكبها سانتي كوميسانا والبطاقة الحمراء التي حصل عليها ريناتو فيغا. "سنحاول ألا نرتكب أخطاء مشكوك فيها!" صرح مارسيلينو. "لعبنا بعشرة لاعبين وارتكبنا خطأ مشكوكًا فيه. كانت هناك أخطاء مثل هذه ولم يتم طرد اللاعبين. سنحاول ألا نرتكب أخطاء قد تؤدي إلى طرد. من هناك، سنلعب أوراقنا".
الانتصارات الأخيرة والتحدي في كامب نو
بالنظر إلى الماضي، وعلى الرغم من نجاح فياريال في تحقيق انتصارات في آخر زيارتين له إلى برشلونة، أقر مارسيلينو بأن الفوز الأخير جاء في ظروف فريدة - وتحديدًا في مباراة كان فيها الفريق الكتالوني يحتفل بالفعل بلقب الدوري. "الذكريات جميلة، لكن الظروف مختلفة تمامًا. في ذلك الوقت كانوا قد احتفلوا للتو بفوزهم بالدوري، ونحن استفدنا من ذلك"، كما أشار. "السيناريو مختلف واللحظة مختلفة أيضًا. الفريقان متشابهان. والمدربان متشابهان. لن تتغير فكرة الفريقين كثيرًا".
على الرغم من التحدي الصعب، أكد المدرب أن فريقه متحمس تمامًا وبعيدًا عن الخوف. "سيكون الأمر صعبًا، لكننا لن نخسر. على العكس. نحن متحمسون ومتشوقون للعب ضد منافس كبير في ملعب رائع"، أضاف. الثقة تزداد في معسكر فياريال، حيث يحتل النادي المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة - وهو رصيد يصفه مارسيلينو بأنه استثنائي، مما يغذي حلمهم في المنافسة بقوة في المباريات المتبقية.
تكتيكات فياريال وطموحات الدوري الإسباني
من الناحية التكتيكية، يتوقع مارسيلينو مباراة عالية الكثافة حيث ستكون التحولات الهجومية حاسمة. في حين من المتوقع أن يسيطر برشلونة على الكرة، يعتقد المدرب أن خط دفاعه المرتفع يوفر مساحات يمكن استغلالها، خاصة بالنظر إلى اعتماد فريقه على اللعب المباشر والعمودي هذا الموسم. مع استمرار غياب المهاجم النجم جيرارد مورينو بسبب الإصابة، شدد مارسيلينو على الحاجة إلى ميكنة الحركات لكسر خط الضغط الأول للخصم، معترفًا بأن مواجهة سرعة برشلونة وتدفقه الهجومي يتطلب جهدًا دفاعيًا هائلاً.
من ناحية أخرى، رفض مارسيلينو فكرة أن برشلونة قد يتشتت انتباهه بسبب التزاماته في الكأس، مؤكداً أن الفريق يتمتع بعقلية النخبة واعتاد على اللعب كل ثلاثة أيام. فيما يتعلق بطموحات فريقه، كان المدرب حازماً بشأن هدف إنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى، رافضاً النظر إلى منافسيه مثل ريال بيتيس. "الطريقة التي نخسر بها ما لدينا هي النظر إلى الأسفل وليس إلى الأعلى. يجب أن نركز على ما نفعله. التركيز على من خلفنا يمنحنا ثقة زائدة قد تضر بنا"، خلص.
ما هو المستقبل بالنسبة لبرشلونة؟
الطريق أمام رجال هانسي فليك يمثل تحديًا حقيقيًا يجسد ما أشار إليه مارسيلينو عن لاعبي برشلونة الذين اعتادوا على ضغوط المنافسة الشرسة. يحتل الفريق الكتالوني حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط على ريال مدريد الذي يلاحقه. لحماية هذا التقدم الهش، يجب على البلوغرانا خوض سلسلة من المباريات الحاسمة في الدوري، بدءًا من الاختبار الصعب هذا الأسبوع ضد فياريال، يليه مواجهات ثقيلة ضد أتلتيك كلوب وإشبيلية ورايو فايكانو طوال شهر مارس.
بالإضافة إلى سباق اللقب، حيث يهدف فياريال إلى أن يكون عقبة في طريق برشلونة، تتحول أولوية فليك إلى المباراة الملحة في إياب نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد في 3 مارس. يواجه الفريق مهمة شبه مستحيلة تتمثل في قلب تأخره الكبير 4-0 في مباراة الذهاب للوصول إلى النهائي. على الصعيد القاري، تكتمل ملامح هذا الجدول المزدحم بتأكيد المواجهة المرتقبة بين برشلونة ونيوكاسل الإنجليزي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على القتال على جميع الجبهات.
