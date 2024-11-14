سلوفينيا ضد النرويج | لدغة إرلينج هالاند تدخله التاريخ .. والحكم يساعد سيسكو بعد "القفزة الخادعة"

هالاند يهزم سيسكو في ليلة ساخنة بدوري الأمم الأوروبية..

"إرلينج هالاند ضد بنجامين سيسكو".. مواجهة خطفت الأنظار من مباراة منتخب سلوفينيا ضد نظيره النرويج، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

المنتخبان قد لا يملكان الشعبية الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة؛ لكن.. كان لا يُمكن لعاشق هذه اللعبة الأكثر شعبية، أن يفوت "الصراع الشخصي" بين اثنين من أبرز المهاجمين العالميين؛ وهما النرويجي هالاند والسلوفيني سيسكو.

الصراع الشخصي بين هالاند وسيسكو انتهى بالتعادل (1-1)، بإحراز كل منهما هدفًا؛ لكن.. في المباراة نفسها، فاز منتخب النرويج الأول لكرة القدم (4-1) على مستضيفه السلوفيني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بهذه النتيجة.. ارتقى منتخب النرويج إلى المركز الثاني في المجموعة التي تضم كلًا من النمسا وسلوفينيا وكازاخستان؛ برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، مقابل هزيمة وحيدة فقط.

ويتأخر منتخب النرويج بفارق الأهداف فقط عن نظيره النمساوي "المتصدر"، قبل جولة وحيدة من النهاية؛ بينما يتفوق على منتخب سلوفينيا "الثالث" بـ3 نقاط، ومنتخب كازاخستان "الرابع" بـ9 نقاط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها بعد "المواجهة الشخصية" بين إرلينج هالاند وبنجامين سيسكو؛ على هامش لقاء سلوفينيا والنرويج..