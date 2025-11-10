كان قائد الريدز يعتقد أنه هز الشباك بعد تغلبه على جيانلويجي دوناروما برأسية قوية. لكن الاحتفالات توقفت بسرعة، حيث اعتُبر أن آندي روبرتسون تدخل في اللعب من موقف تسلل.
"انظروا إلى هدفهم الموسم الماضي".. سلوت غاضب بسبب قرار الحكم "الخاطئ" أمام مانشستر سيتي!
إلغاء رأسية فان دايك بقرار من الفار
تأخر ليفربول بهدف افتتاحي لإرلينج هالاند بعد أن كان النرويجي قد أهدر ركلة جزاء تصدى لها جيورجي مامارداشفيلي.
رأسية المهاجم الساقطة علت الحارس الجورجي في مرمى الريدز ومنحت المضيفين تقدمًا مستحقًا. استجاب ليفربول بالفعل لتأخره، حيث بدا أن فان دايك قد عادل النتيجة في الدقيقة 38.
مرر محمد صلاح ركلة ركنية عرضية باتجاه الجزء الخلفي من منطقة جزاء السيتي وقابلها قلب الدفاع برأسية مدوية، استقرت في الزاوية اليمنى السفلية.
ركض قائد ليفربول محتفلًا باتجاه راية الركنية، معتقدًا أنه سجل التعادل. لكن تقنية الـ VAR تدخلت لتفسد هتافات مشجعي ليفربول. آندي روبرتسون، الذي كان يقف متسللًا بثلاث ياردات، انحنى تحت مسار الكرة، لكن الحكام اعتبروا أنه يتدخل في اللعب.
كان قرارًا مثيرًا للجدل، نظرًا لأن دوناروما كان قد رأى اتجاه الكرة، ولم يكن روبرتسون يحجب رؤيته. كان مشجعو ليفربول وسلوت مستائين بعض الشيء، وهو أمر مبرر.
- AFP
سلوت ينتقد القرار
في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة، قال سلوت: "أعتقد أنه من الواضح والجلي أنه تم اتخاذ قرار خاطئ، على الأقل في رأيي. لأنه [روبرتسون] لم يتدخل على الإطلاق فيما يمكن أن يفعله حارس المرمى، مباشرة بعد المباراة، أراني أحدهم الهدف الذي سمح به نفس الحكم للسيتي ضد وولفرهامبتون الموسم الماضي [هدف الفوز لجون ستونز في اللحظة الأخيرة]. إذن، استغرق الأمر من الحكم المساعد 13 ثانية ليرفع رايته معلنًا التسلل. لذا، من الواضح أنه كان هناك تواصل".
وواصل: "كان يمكن أن يؤثر ذلك على المباراة بشكل إيجابي بالنسبة لنا لأننا كنا سيئين للغاية في الشوط الأول، كنا سنكون محظوظين بالخروج متأخرين 1-0 في الشوط الأول، ناهيك عما إذا كانت النتيجة 1-1 أو متأخرين 2-1. لذا فقد كان قرارًا مؤثرًا، وهذا لا يعني أننا كنا سنحقق نتيجة هنا لأنه لا يمكنك التنبؤ كيف كان سيسير الشوط الثاني".
السيتي يحقق فوزًا مستحقًا
بغض النظر عن القرار، لم يكن ليفربول جيدًا بما فيه الكفاية واستحق بوضوح خسارة المواجهة ضد منافسيه على اللقب. كان جيريمي دوكو هو اللاعب الأبرز للمضيفين، وعانى الريدز لاحتواء البلجيكي النشيط الذي حسم المباراة بتسجيله الهدف الثالث للسيتي.
في وقت سابق، كان هالاند ونيكو جونزاليس قد جعلا النتيجة 2-0 للمضيفين، ما أثار انتقادات غاضبة للريدز من قبل خبراء "سكاي سبورتس". ادعى جاري نيفيل أن ليفربول كان "يطلب الهزيمة" من فريق بيب جوارديولا ووصف روي كين أداء الريدز بأنه "مخزٍ".
- Getty Images Sport
السيتي يعلن عن نواياه
كان السيتي هو الفريق الأبرز، وأظهر أداؤهم لماذا لا يزالون أحد أفضل الفرق في أوروبا. مع وجود هالاند في واحدة من أفضل فترات مسيرته حتى الآن، سيكون من الحماقة استبعاد السيتي من المنافسة على أي من الألقاب الكبرى.
في حديثه بعد المباراة، أرسل روبن دياز طلقة تحذير باتجاه متصدر الدوري آرسنال وادعى أن فريقه يقدم أداءً على أعلى مستوى.
اقترب فريق جوارديولا الآن إلى مسافة أربع نقاط فقط من آرسنال، بعد أن أهدر "المدفعجية" نقطتين ثمينتين في وقت متأخر ضد سندرلاند يوم السبت. كما أدى الفوز إلى تجميد رصيد ليفربول في المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف منافسه مانشستر يونايتد وبفارق ثماني نقاط عن "المدفعجية" في صدارة الجدول. لا يزال هناك طريق طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يجب على ليفربول العودة إلى الطريق الصحيح عاجلاً وليس آجلاً.