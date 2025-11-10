"انظروا إلى هدفهم الموسم الماضي".. سلوت غاضب بسبب قرار الحكم "الخاطئ" أمام مانشستر سيتي!

تأخر ليفربول بهدف افتتاحي لإرلينج هالاند بعد أن كان النرويجي قد أهدر ركلة جزاء تصدى لها جيورجي مامارداشفيلي.

رأسية المهاجم الساقطة علت الحارس الجورجي في مرمى الريدز ومنحت المضيفين تقدمًا مستحقًا. استجاب ليفربول بالفعل لتأخره، حيث بدا أن فان دايك قد عادل النتيجة في الدقيقة 38.

مرر محمد صلاح ركلة ركنية عرضية باتجاه الجزء الخلفي من منطقة جزاء السيتي وقابلها قلب الدفاع برأسية مدوية، استقرت في الزاوية اليمنى السفلية.

ركض قائد ليفربول محتفلًا باتجاه راية الركنية، معتقدًا أنه سجل التعادل. لكن تقنية الـ VAR تدخلت لتفسد هتافات مشجعي ليفربول. آندي روبرتسون، الذي كان يقف متسللًا بثلاث ياردات، انحنى تحت مسار الكرة، لكن الحكام اعتبروا أنه يتدخل في اللعب.

كان قرارًا مثيرًا للجدل، نظرًا لأن دوناروما كان قد رأى اتجاه الكرة، ولم يكن روبرتسون يحجب رؤيته. كان مشجعو ليفربول وسلوت مستائين بعض الشيء، وهو أمر مبرر.