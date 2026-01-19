شبح ألونسو وأموريم وماريسكا.. كشف موقف ملاك ليفربول من إقالة أرني سلوت

سجل فلوريان فيرتس رابع أهدافه في آخر ست مباريات ليضع "الريدز" في المقدمة بعد ظهر السبت، حيث كان ليفربول يتطلع لوضع ثلاث نقاط حاسمة في رصيده. ومع ذلك، عادل بيرنلي النتيجة في منتصف الشوط الثاني عبر ماركوس إدواردز الذي سجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، ليؤمن في النهاية ما قد يثبت أنها نقطة حيوية في صراعهم للهروب من الهبوط.

تعرض لاعبو ليفربول لصافرات الاستهجان عقب تعادلهم مع بيرنلي، ما أثار أحاديث حول إمكانية سعي "الريدز" لفك الارتباط مع سلوت.

وقال الهولندي بعد التعادل: "أتفهم تماماً حالة الإحباط. لدي نفس الشعور، وبالتأكيد اللاعبون لديهم نفس إحباط الجماهير. إذا لم نعد نشعر بخيبة الأمل بسبب التعادل على أرضنا ضد بيرنلي، فإن هناك خطأً ما بالكامل".

في حين أن النتيجة تعني أن ليفربول لم يهزم في آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الفشل في الفوز على بيرنلي في ملعبه لم يلق قبولاً لدى المشجعين.