تردد اسم ألونسو بشكل مبدئي كمدرب مستقبلي لليفربول منذ أن بدأ في اكتساب خبرته التدريبية مع فريق ريال سوسيداد "ب". ومنذ ذلك الحين، أثار الإعجاب مع باير ليفركوزن، حيث ساعد الفريق الألماني على الفوز بثنائية محلية مذهلة في عام 2024 قبل الانتقال إلى مدريد بعد عام.

ومع ذلك، وجد لاعب خط الوسط الإسباني الأسطوري صعوبة في كسب تأييد تشكيلة "لوس بلانكوس" وغادر في وقت سابق من هذا الشهر بعد خسارة فريقه السابق أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ارتبط اسم ألونسو ببعض الأدوار في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ليس من المتوقع أن ينظر بجدية كاملة في أي عروض حتى يونيو.