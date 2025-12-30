صفقة تبادلية تلوح في الأفق .. الهلال يُغير من عرضه لضم سلطان مندش من التعاون

من كان ينظر إلى التعاون، مع بداية موسم 2025-2026، يعتقد أن كتيبة المدرب بركليس شاموسكا، ستعاني كثيرًا هذا الموسم، بعد تلقي خسارة قاسية أمام النصر، بخماسية نظيفة، في مباراة الجولة الأولى.

ولكن، خالف التعاون التوقعات، وأثبت أن خماسية النصر، مجرد "عثرة"، فيما حقق الفوز في جميع مبارياته الـ8 اللاحقة، والتي شهدت أيضًا انتصارات عريضة لسكري القصيم، بعد فوزه على ضمك (6-1) والفتح (5-2)، في الجولتين الخامسة والثامنة، كما صنع المفاجأة بفوزه على القادسية (2-0)، في الجولة السابعة.

التعاون سقط في فخ التعادل مع نيوم في الجولة التاسعة قبل أن يستأنف انتصاراته بالفوز على الخلود والنجمة في آخر جولتين.

سلطان مندش قدم أرقامًا تهديفية جيدة مع التعاون، هذا الموسم، بين الصناعة والتسجيل، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 خلال 13 مباراة في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

مستوى اللاعب لفت أنظار الجميع حتى أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اضطر للدفاع عن قراره عدم استدعائه لقائمة الأخضر التي خاضت غمار كأس العرب فيفا 2025 بعد انتقادات عنيفة من الإعلام والجمهور، حيث برر ذلك بانعدام الخبرة الدولية للاعب!