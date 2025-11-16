رغم طلب شاموسكا .. التعاون يحدد شرطه للموافقة على رحيل سلطان مندش والهلال يرد!

بينما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، زحفه ببطء بين الكبار، في دوري روشن السعودي، بعد مرور أولى 8 جولات، بات اهتمام الهلال كبيرًا بضم أحد نجوم "سكري القصيم"، خلال الفترة الشتوية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن كشف عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية، قبل بداية الموسم الرياضي "2025-2026"، حيث يتم فتح باب الميركاتو في 5 يناير، ثم ينتهي في الثاني من فبراير المُقبل.

وفي هذا السياق، انتشرت الكثير من التقارير حول خطة نادي الهلال، من أجل تدعيم صفوفه بعناصر محلية، في الميركاتو الشتوي، فيما جاء اسم سلطان مندش، جناح التعاون، ضمن العناصر المطلوبة بقوة.

ولكن، يبدو أن إدارة التعاون تسير نحو خطة "استراتيجية" للتعامل مع رغبة الهلال في ضم سلطان مندش، في ظل طلب المدرب بريكليس شاموسكا، الذي كشف عنه خلال الساعات الماضية.