محمود خالد

رغم طلب شاموسكا .. التعاون يحدد شرطه للموافقة على رحيل سلطان مندش والهلال يرد!

هل تتوقع أن يقبل الهلال بشرط التعاون للتعاقد مع نجمه؟

بينما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، زحفه ببطء بين الكبار، في دوري روشن السعودي، بعد مرور أولى 8 جولات، بات اهتمام الهلال كبيرًا بضم أحد نجوم "سكري القصيم"، خلال الفترة الشتوية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن كشف عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية، قبل بداية الموسم الرياضي "2025-2026"، حيث يتم فتح باب الميركاتو في 5 يناير، ثم ينتهي في الثاني من فبراير المُقبل.

وفي هذا السياق، انتشرت الكثير من التقارير حول خطة نادي الهلال، من أجل تدعيم صفوفه بعناصر محلية، في الميركاتو الشتوي، فيما جاء اسم سلطان مندش، جناح التعاون، ضمن العناصر المطلوبة بقوة.

ولكن، يبدو أن إدارة التعاون تسير نحو خطة "استراتيجية" للتعامل مع رغبة الهلال في ضم سلطان مندش، في ظل طلب المدرب بريكليس شاموسكا، الذي كشف عنه خلال الساعات الماضية.

  • شاموسكا لا يريد رحيل مندش

    وأبدى بريكليس شاموسكا، المدير الفني للتعاون، رفضه لفكرة التخلي عن خدمات نجم الفريق، سلطان مندش، والذي يعد أحد عنصرًا مؤثرًا، ساهم تألقه هذا الموسم، في قرار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول، لاستدعائه رسميًا لتمثيل الأخضر.

    وتلقى شاموسكا سؤالًا، في مداخلة عبر برنامج "في المرمى"، بشأن ذلك الأمر، ليعلق قائلًا "بالنسبة لي، لا أريد فقدان أي لاعب أعتمد عليه في خططي، توصيتي هي الحفاظ على اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري".

  • شرط تعجيزي للهلال؟

    وفي هذا الإطار، أفادت 365Scores، بأن إدارة نادي التعاون، اشترطت الحصول على مبلغ يتراوح بين 60-70 مليون ريال سعودي، من أجل الموافقة على رحيل سلطان مندش، فيما يحاول الهلال، التوصل لصيغة مالية مرضية، دون الدخول في أي مزايدات".

    شرط التعاون لرحيل سلطان مندش، أثار جدلًا بين الجماهير الهلالية، الأمر الذي دفع بعض الحسابات المنتمية للزعيم، لتوجيه سؤالًا بشأن ما إذا كان هذا المبالغ مناسبًا لحسم صفقة نجم الأهلي السابق أم "مبالغًا فيه".

  • مندش يساهم في انتفاضة التعاون

    من كان ينظر إلى التعاون، مع بداية موسم 2025-2026، يعتقد أن كتيبة شاموسكا، ستعاني كثيرًا هذا الموسم، بعد تلقي خسارة قاسية أمام النصر، بخماسية نظيفة، في مباراة الجولة الأولى.

    ولكن، خالف التعاون التوقعات، وأثبت أن خماسية النصر، مجرد "عثرة"، فيما حقق الفوز في جميع مبارياته السبع اللاحقة، والتي شهدت أيضًا انتصارات عريضة لسكري القصيم، بعد فوزه على ضمك (6-1) والفتح (5-2)، في الجولتين الخامسة والثامنة، كما صنع المفاجأة بفوزه على القادسية (2-0)، في الجولة السابعة.

    سلطان مندش قدم أرقامًا تهديفية جيدة مع التعاون، هذا الموسم، بين الصناعة والتسجيل، حيث جاءت حصيلته على النحو التالي..

    * سجل هدفًا ضد الاتفاق في مباراة الجولة الثالثة من دوري روشن.

    * سجل هدفًا ضد ضمك في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن.

    * صنع تمريرتين حاسمتين ضد الفتح في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن.

    * سجل هدفين ضد الفيصلي في مباراة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Soltan Mandash - Al Ahli - Al Faisaly MBS 2020-2021SPL Twitter

    سلطان مندش .. مراكز عديدة وخبرة مع عمالقة جدة

    وكان سلطان مندش قد عاد إلى صفوف التعاون، في صيف 2024، قادمًا من الفيحاء، بعدما وقّع عقدًا معه لمدة ثلاثة مواسم، ما يعني أنه لا يزال في عقده موسم ونصف مع سكري القصيم.

    ويملك مندش "31 عامًا"، خبرة كبيرة في الدوري السعودي، حيث استهل مشواره في الاتحاد، ثم تنقّل بين نجران والفيصلي والأهلي والفيحاء، فيما خاض فترة إعارة سابقة مع التعاون في موسم 2019-2020.

    وعلى مدار مسيرته الكروية، تم تجربة سلطان مندش في العديد من المراكز، بخلاف مركزه الأساسي كجناح أيمن، حيث لعب في الطرف الأيسر، وكرأس حربة ومهاجم ثانٍ، وكذلك صانع ألعاب، كما تم الاستعانة به مسبقًا كظهير أيسر ولاعب وسط على الطرفين.

    وخاض مندش 219 مباراة في دوري المحترفين السعودي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، كما شارك في 25 مباراة بدوري أبطال آسيا، وسجل هدفين و4 آخرين في البطولة القارية.

    ويملك مندش بطولتين في سجله الكروي، حيث فاز مع الاتحاد بكأس ولي العهد، في موسم 2016-2017، وقاد الفيحاء للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين "2021-2022"، لأول مرة في تاريخه.

  • FBL-WC-2023-WOMEN-MATCH55-FRA-MARAFP

    عودة إلى المنتخب السعودي بعد غياب

    وقرر هيرفي رينارد أن يعيد الأمل إلى سلطان مندش مجددًا في تمثيل المنتخب السعودي الأول، بعد غياب منذ خوضه مباراتين وديتين في 2019، ليقرر الفرنسي استدعاء نجم التعاون إلى قائمة الأخضر في معسكر نوفمبر.

    ورغم عدم مشاركته في طريق المنتخب السعودي نحو مونديال 2026، إلا أنه خاض المواجهة الودية أمام كوت ديفوار، الجمعة الماضية، والتي فاز فيها الأخضر بهدف دون رد.

    مشاركة مندش، تأتي ضمن خطة رينارد بالاستعانة بالنجوم السعوديين الذين يلعبون لدقائق كبيرة في دوري روشن، ما يمنح الأمل لنجم التعاون، بالمنافسة على مكان في قائمة الأخضر، في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

