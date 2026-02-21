انهيار يوفنتوس عرض مستمر .. كومو يدمر ما تبقى لسباليتي والشكوك تحيط بيلديز قبل مواجهة روما!

الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات ليوفنتوس، والخسارة الأولى في ملعب أليانز ستاديوم هذا الموسم: كومو هو الفريق الفائز، الذي اقترب بفارق نقطة واحدة من مانويل لوكاتيلي وزملائه الذين يواجهون خطر التراجع إلى المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن روما. انتصار مهم، دون مساعدة نيكو باز الموقوف.

كينان يلديز ظهر بالمحاولة الأولى من مسافة بعيدة، ولكن كما حدث في اثنتي عشرة مناسبة أخرى في هذا الدوري، يتأخر البيانكونيري من أول فرصة: تسديدة فويفودا ليست قوية على الإطلاق ، والحارس ميشيل جريجوريو كان يمكنه التصدي لها.

أوبندا حصل على فرصة التعادل 1-1 لكن تسديدته لم تخدع بوتز، ودا كونيا كاد يسجل الهدف الثاني: العارضة حرمت الفرنسي من التسجيل بعد لمسة أفقية قوية من كوبماينرس.

سباليتي أجرى تغييرًا في الشوط الثاني، بإدخال فرانشيسكو كونسيساو بدلاً من ميريتتي: لكن كومو اقترب من التسجيل عن طريق دوفيكاس، ولكن المحاولة فشلت.

يوفنتوس لم يستفق من غفوته وحاول لارياني استغلال ذلك على الرغم من توقف باتورينا: ليأتي الهدف الثاني من هجمة مرتدة مثالية أنهاها كاكيريت بعد تمريرة رائعة من دا كونيا.

كوبماينرس حاول التسجيل ولكن تسديدته ترتطم بالقائم، وبعد ذلك بوقت قصير يحصل مانويل لوكاتيلي على بطاقة صفراء ثقيلة، ستبعده أمام روما، بينما هناك شكوك حول جاهزية يلديز بسبب خروجه مصابًا.