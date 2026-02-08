سقط صارخًا من الألم .. صفقة ليفربول الجديدة جاكيه يتعرض لإصابة خطيرة

شارك جاكيه أساسياً في 19 مباراة مع رين هذا الموسم، وسلوت متحمس لأن ينتهي به المطاف في أنفيلد.

وقال: «راضٍ للغاية بالطبع. إنه موهبة كبيرة جداً، وربما حتى أكثر من مجرد موهبة، لكننا نتحدث عن الموهبة بسبب عمره. ثانياً، لأننا لم نكن الوحيدين المهتمين به، لذا فهذا إطراء كبير للأشخاص الذين يعملون بجد كبير للتعاقد مع اللاعبين. موهبة كبيرة بهذا الشكل ومثال آخر على النموذج الذي نستخدمه في هذا النادي - لاعبون صغار في السن، موهوبون جداً، أحياناً في بداية مسيرتهم أو أحياناً بعد بضع سنوات من بدايتها، لكن دائماً لاعبون صغار ويمكنهم تحسيننا على المدى القصير، وبالتأكيد أيضاً على المدى الطويل. لقد تعاقدنا مع الكثير منهم مؤخراً، وكما قلت مرات عديدة، فإن مستقبل هذا النادي على المدى المتوسط-الطويل، وحتى على المدى القصير، في وضع جيد جداً».

ويعتقد النجم السابق جيمي كاراجر أن جاكيه قد يعوّض إبراهيما كوناتي في الفريق: «عندما تنظر إلى أسلوب جيريمي جاكيه وما هو عليه، فهذا يخبرني أن إبراهيم كوناتي لن يوقّع (عقداً جديداً). أعتقد أن ليفربول سيذهب لشراء قلب دفاع حقيقي في الصيف، وأتخيل أنه سيلعب إلى جانب فيرجيل فان دايك، وعندها يكون لديك قلبا دفاع شابان جيدان جداً. لا يزالان بحاجة إلى اللعب، لكن أحدهما - جيوفاني ليوني - عائد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، لذا لن يكون موسماً سهلاً عليه الموسم المقبل. فان دايك سيكون خارجاً للتو من كأس عالم، وسيكون أكبر بـ12 شهراً. لذا، إذا لم يوقّع كوناتي، فإنهم يوقّعون مع لاعب آخر ليحل محل كوناتي — قلب دفاع من الطراز الأعلى للعب الآن — وسيكون لديك هذان كخيارين احتياطيين. وما زلت أعتقد أنهما سيحصلان على الكثير من المباريات».