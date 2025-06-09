"الطبيب سقراط" .. أيقونة كرة القدم الذي أصبح نجمًا عالميًا وحول ناديه إلى نظام ديمقراطي

تقدم Rebel United اللاعبين الذين يفضلون السير عكس التيار، الجزء الثاني يقدم سقراط، العقل المدبر وراء ديموقراطية كورينثيانا

لا يمكن أن يكون اسم سقراط أكثر ملاءمة لشخصية النجم البرازيلي من ذلك – اسم فيلسوف يوناني قديم لأحد أعظم المتمردين في تاريخ كرة القدم.

سقراط اليوناني اخترع، من بين أمور أخرى، المنهج الفلسفي للحوار. سقراط البرازيلي أدخل السياسة إلى كرة القدم بشكل لا مثيل له وحوّل ناديه إلى نظام ديمقراطي.

علاوة على ذلك، كان هذا الرجل النحيف الذي يبلغ طوله 1.92 مترًا وذو القدمين الصغيرتين (مقاس حذائه 8) يجيد ركل الكرة واستعراض مهاراته بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

انقر هنا للاطلاع على الجزء الأول من سلسلة "ريبل يونايتد" مع إريك كانتونا.