ردّ على جاسبريني وأهدر فرصة محققة .. سعود عبد الحميد يتألق في 20 دقيقة "قد تكون الأخيرة" مع روما!

ماذا فعل سعود عبد الحميد في ودية روما وكايزرسلاوترن؟

بينما يقترب من الانتقال إلى تولوز الفرنسي، قرر المدرب جيان بييرو جاسبريني، منح فرصة المشاركة إلى سعود عبد الحميد في 20 دقيقة، قد تكون الأخيرة مع روما، في مباراة ودية أمام كايزرسلاوترن الألماني.

جاسبريني طالب إدارة روما بالإسراع في ضم صفقات جديدة، فيما أشارت تقارير إلى اقتراب الظهير الأيمن لفلامنجو، ويسلي، من الانتقال إلى قلعة الذئاب في الفترة الصيفية، بينما فضّل مدرب الجيالوروسي، وضع سعود عبد الحميد في قائمة الراحلين.

وحقق روما فوزًا على كايزرسلاوترن بهدف دون مقابل، أحرزه إيفان فيرجسون، المُعار الجديد من برايتون، في الدقيقة 16 من عمر المباراة.