ممنوع المرور يا التعمري: سعود ينتصر لعبقرية ساج .. وماكسيمين من عذاب العنصرية إلى معشوق لانس!

مباراة انتصر فيها العقل، هكذا صار نادي لانس، الذي كان سعود عبد الحميد، بمثابة "قطعة هامة"، في رقعة المدرب بيير ساج، ليقلب الطاولة على رين، بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

لانس الذي واصل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد روبن أجويلار في الدقيقة 56، تمكن من الرد على تأخره بهدف، ليحقق ثلاثية عن طريق أودسون إدوارد وأجويلار (قبل طرده بدقيقتين) وآلان سانت ماكسيمين، في الدقائق 41 و54 و78، بينما وقع إستيبان ليبول على هدف الضيوف بالدقيقة الثامنة.

وعاد لانس إلى صدارة "ليج 1"، بعد وصوله إلى الـ49 نقطة، ليبعد بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، بينما تجمد رصيد رين عند 31 نقطة، محققًا الخسارة الثالثة على التوالي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء سعود عبد الحميد، وما شهدت المواجهة بشكل عام..