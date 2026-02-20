Goal.com
مباشر
FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP
محمود خالد

"لانس يستطيع شراءه بهذا المبلغ" .. سعود عبد الحميد يتلقى نصيحة من وكيله بعد عروض نيوكاسل وإيفرتون!

سعود مطلوب في أوروبا..

بين عشية وضحاها، تحول سعود عبد الحميد، المحترف في لانس، من مرشح للعودة إلى دوري روشن السعودي، إلى محل أنظار الأندية الأوروبية، بعدما تألق مؤخرًا مع فريقه الفرنسي الذي بات يعتمد عليه في مبارياته الأخيرة.

سعود نال هدية الصبر، بين المعاناة من "دكة" بدلاء روما، إلى إبراز مواهبه مع لانس، في موسم يشهد انتفاضة كتيبة المدير الفني بيير ساج، التي باتت منافسًا كبيرًا على لقب الدوري الفرنسي، في صراع مع بطل أوروبا، باريس سان جيرمان، خلال موسم 2025-2026.

ويتربع لانس في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، مع مرور 22 جولة، برصيد 52 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، فيما لا يزال سعود ورفاقه في إطار المنافسة بكأس فرنسا، التي تأهلوا فيها إلى ربع النهائي، بينما ودّع سان جيرمان البطولة مبكرًا من دور الـ32.

هذا التألق الكبير الذي قدمه سعود مؤخرًا، تزامن مع أنباء مفاجئة، تتعلق بكونه على رادار أندية إنجليزية، على غرار نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، في الدوري الإنجليزي.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    لانس يملك أحقية شراء عقد سعود

    وبينما يلعب سعود عبد الحميد، في صفوف لانس، على سبيل الإعارة لموسم واحد، في ظل ارتباطه بعقد مع روما حتى صيف 2028، كشف وكيله مشعل السفاعي، عن وجود استفسارات من قِبل ناديي نيوكاسل وإيفرتون عن نجم المنتخب السعودي، حيث تواجد كشافون عن الناديين الإنجليزيين لمتابعة اللاعب من المدرجات، فضلًا عن وجود اتصالات مع روما ولانس.

    وفي هذا السياق، كشف السفاعي، عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، عن وجود بند في عقد إعارة سعود إلى لانس، يمنحه حق شراء اللاعب بصورة نهائية.

    وأوضح "لانس يمتلك أحقية شراء سعود عبد الحميد مقابل 3.5 ملايين يورو، حتى شهر يونيو المُقبل، أو يعود اللاعب إلى روما، إذا لم يتم تفعيل هذا البند".

    • إعلان

  • نصيحة السفاعي إلى سعود

    من جانبه، أكد مشعل السفاعي أنه وجه نصيحة إلى سعود عبد الحميد، بشأن مستقبله الاحترافي، في ظل الحديث حول العروض الأوروبية، وبقائه مع لانس أو العودة إلى روما.

    وقال السفاعي إنه نصح سعود بالتريث وعدم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي، لحين المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الصيف المُقبل، على أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    وفسّر السفاعي نصيحته إلى سعود بنقطتين مهمتين على النحو التالي..

    * أن المنتخب السعودي سيواجه منافسين كبارًا على غرار إسبانيا وأوروجواي، وأن سعود يمتلك الفرصة لخوض عدد أكبر من الجولات في الدوري الفرنسي، خاصة مع تبقي 13 جولة على ختام الموسم، ما يجعله قادرًا على إثبات نفسه بصورة كبيرة.

    * في حالة التألق في كأس العالم، فإن ذلك من شأنه أن يزيد عدد العروض المقدمة إلى سعود، عن عرضين فقط في الوقت الحالي.

  • مكالمتان وراء استمرار سعود في أوروبا

    وكان الإعلامي عبد الرحمن الجماز، قد كشف عن كواليس جديدة حول سعود عبد الحميد، عبر برنامج "ملاعب"، مؤكدًا أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى دوري روشن السعودي، من بوابة الهلال، خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي.

    في المقابل، أوضح الجماز أن مكالمتين ساهمتا في بقاء سعود في أوروبا؛ الأولى من مدرب المنتخب السعودي، الذي نصح اللاعب في الاستمرار بالخارج، وقطع له وعدًا بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ما أعطى عبد الحميد، أريحية كبيرة بهذا الشأن.

    المكالمة الثانية، في رواية الجماز، جاءت من مدرب لانس، والذي وعده بأنه سيعتمد عليه بشكل أساسي في الفترة المُقبلة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    مسيرة سعود عبدالحميد في ملاعب كرة القدم

    بدأ سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.

    ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لعب سعود 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا 9 آخرين.

    وفاجأ سعود الشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قرر الرحيل عن الاتحاد في يناير 2022، والانضمام إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.

    ومثّل النجم الدولي الفريق الهلالي، في 115 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين؛ لينتقل بعدها إلى نادي روما، وتحديدًا صيف 2024.

    وبقميص روما.. سجل سعود هدفًا وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ونظرًا لعدم حصوله على فرصة كبيرة مع روما؛ انضم سعود إلى لانس الفرنسي صيف 2025، على سبيل الإعارة.

    وحتى الآن.. شارك سعود عبدالحميد في 18 مباراة مع فريق لانس الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها هدفًا، وصانعًا 4 تمريرات حاسمة.

0