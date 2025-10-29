الجوكر البائس الذي أفقد فريقه الصدارة أمام المتذيل .. سعود عبد الحميد يدفع ثمن "فلسفة" مدرب لانس بأول ظهور أساسي!

شارك النجم سعود عبد الحميد، بشكل أساسي لأول مرة، في هزيمة فريقه لانس أمام نظيره ميتز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة 10 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد لانس عند 19 نقطة في المركز السادس، لتقف سلسلة عدم الهزيمة عند 5 مباريات متتالية، ويخسر الفريق فرصة حقيقية للتواجد في صدارة الدوري!

المباراة كانت غريبة جدًا، حيث هذا أول انتصار لميتز صاحب المركز الأخير في الدوري، ولو كان الانتصار من نصيب لانس لكان متصدرًا للدوري!