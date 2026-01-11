مصدر خطورة وإزعاج بلقاء لانس وسوشو .. عام 2026 يمنح سعود عبدالحميد الفرصة الذهبية للتخلص من ضغوط والبقاء في أوروبا

لم يقتصر دور سعود عبد الحميد في المباراة على الانطلاقات الهجومية وصناعة الخطورة، بل قدّم واحدة من أفضل مبارياته على المستوى الدفاعي، مؤكّدًا أنه ظهير متكامل يجيد قراءة اللعب والتمركز بقدر إجادته التقدم للأمام.

وطوال دقائق المواجهة، كان سعود حاضرًا في كل لقطة خطيرة حاول من خلالها لاعبو سوشو اختراق الجبهة اليمنى، ليُحوّل تلك الجبهة إلى منطقة محرّمة على الخصم.

الظهير السعودي لم يكتفِ بالضغط أو المراقبة، بل دخل في صراعات مباشرة مع لاعبي سوشو، وانتصر فيها مرارًا، سواء في الالتحامات الأرضية أو الكرات الهوائية، ليُساهم بشكل حاسم في خروج فريقه بشباك نظيفة.

كانت تدخلاته دقيقة، محسوبة، وخالية من التهور، وهو ما عكس نضجًا كبيرًا في أدائه الدفاعي.

أبرز لحظات سعود جاءت في الدقيقة 44، عندما استغل رمية تماس سريعة لصالح سوشو، ونجح في قراءة مسار الكرة قبل وصولها للمهاجم، ليقطعها في توقيت مثالي ويمنع هجمة كانت تحمل خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة 58، عاد سعود ليؤكد حضوره القوي، بعدما أرسل لاعبو سوشو كرة طولية خلف الظهير الأيسر في محاولة لضرب الدفاع من العمق، لكن الظهير السعودي أظهر سرعة رد فعل وتمركزًا مثاليًا، حيث غطّى المساحة بسرعة، ونجح في إجهاض الهجمة قبل أن تتحول إلى فرصة محققة.

بهذه التحركات الذكية والانضباط الدفاعي العالي، أثبت سعود عبد الحميد أن قيمته لا تقتصر على المساندة الهجومية فقط، بل تمتد إلى كونه أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الدفاعية، وقادر على ترجيح كفة فريقه في المباريات الكبيرة، عندما تكون التفاصيل الصغيرة هي الفارق بين الفوز والخسارة.