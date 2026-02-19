صراع إنجليزي للتعاقد مع سعود عبدالحميد.. وتفاصيل مثيرة في "اتفاقية لانس وروما"

وأخيرًا.. كشف الصحفي الرياضي جرايم بايلي عن أن نادي لانس الفرنسي نفسه، يريد تفعيل بند "شراء" الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد؛ من فريق العاصمة الإيطالية روما، بشكلٍ نهائي.
إلا أن بايلي تحدث عن تفاصيل مثيرة في عقد إعارة سعود، من روما إلى لانس، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
هذه التفاصيل هي وجود "بند" يسمح لنادي روما؛ بإعادة شراء سعود مرة أخرى - مقابل مبلغ معين -، حال ضمه لانس بشكلٍ نهائي.
وهُنا.. أكد بايلي أن مسؤولي النادي الفرنسي؛ يشعرون أن روما يريد حدوث هذا السيناريو:
* أولًا: قيام لانس بتفعيل بند شراء سعود نهائيًا.
* ثانيًا: إعادة روما شراء اللاعب بعد ذلك.
* ثالثًا: تسويق روما لسعود بمبلغ أعلى بكثير.
أي أن مسؤولي روما، يخططون للاستفادة ماليًا من سعود "مرتين"؛ وذلك بعد ارتفاع قيمته السوقية، مع فريق لانس الأول لكرة القدم.