بعد قصة سعود عبدالحميد "الحلوة والمرة"! .. سعودي جديد يكتب التاريخ في فرنسا من بوابة ليل

ظهور أول تاريخي بإنجاز كبير..

في الموسم الحالي 2024-2025.. دخل سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، التاريخ من أوسع أبوابه.

سعود انتقل في صيف عام 2024، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى روما؛ ليصبح أول لاعب سعودي في التاريخ، يحترف في الملاعب الإيطالية.

ولم يكتفِ الظهير الأيمن الشاب بهذا الإنجاز فقط؛ حيث أصبح أول لاعب سعودي يسجل في مسابقة قارية أوروبية؛ عندما هز شباك سبورتنج براجا، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ليس كل شيء إيجابي بالنسبة لسعود؛ حيث عاد اللاعب لأن يكون "حبيسًا" لدكة بدلاء فريق العاصمة الإيطالية؛ لتستحق قصته أن يطلق عليها "الحلوة والمرة".

وإلى جانب عبدالحميد.. يركز السعوديون مع متوسط الميدان فيصل الغامدي والجناح الأيمن مروان الصحفي، اللذين يلعبا في صفوف بيرشكوت منذ صيف 2024؛ ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة من الاتحاد.